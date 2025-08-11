Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

Σύμφωνα με μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου, ο ερχόμενος Σεπτέμβριος προβλέπεται να είναι θερμότερος από τα συνήθη επίπεδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Το 83% των σεναρίων δείχνει μέση θερμοκρασία υψηλότερη από την κανονική για την περίοδο 1993-2016, με πιθανότητες θετικής απόκλισης 42% για 0-1°C, 32% για 1-2°C και 9% για άνω των 2°C, όπως αναφέρει το meteo.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις αναμένονται στη Γαλλία και τα Βαλκάνια, όπου η αύξηση θα ξεπεράσει το +1°C. Η πρόγνωση βασίστηκε σε 400 πιθανά σενάρια από οκτώ διεθνή κέντρα πρόγνωσης, όπως το ECMWF, το UKMO και το NCEP, στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις έχουν υψηλή αβεβαιότητα και αποτυπώνουν μόνο την τάση, καθώς οι τοπικές και ημερήσιες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μπορεί να διαφέρουν αισθητά.

Πώς κυμάνθηκαν οι θερμοκρασίες τον Ιούλιο

Για τον Ιούλιο του 2025, η ΝΑ Ευρώπη κατέγραψε θερμοκρασιακή απόκλιση +1,61°C, υψηλότερη από την πρόβλεψη του Ιουνίου (+1,04°C), με το παρατηρηθέν αποτέλεσμα να ανήκει στο δεύτερο πιθανότερο σενάριο της πρόγνωσης.

