Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 15 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

