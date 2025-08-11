Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

Πρώιμο φθινόπωρο έρχεται μετά τον 15Αύγουστο 

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν
Διατηρείται η τάση για τα ευχάριστα του καιρού σύμφωνα με τις τελευταίες αναγνώσεις των μετεωρολογικών μοντέλων.

Σύμφωνα με το All About Weather:

Για 2η συνεχόμενη μέρα διατηρείται το σενάριο για πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες και βροχές για το τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου με τον καιρό να αλλάζει κατά τις 20 του Αυγούστου.

Τι θέλει αυτό το σενάριο; Θέλει Ψυχρότερες Αέριες Μάζες να μας έρχονται από τα Δυτικά-Βορειοδυτικά της Ευρώπης-μιας Ευρώπης που θα κατεβάζει τις ζακέτες και ίσως τα μπουφάν προς τα τέλη του μήνα αφού οι θερμοκρασίες που θα σημειώνονται δεν θα ξεπερνάν τους 16 με 18 Βαθμούς Κελσίου και στα πιο ορεινά τους 10 με 16 βαθμούς.-
Αν τελικά διατηρηθεί αυτό το σενάριο, αυτή η τάση-την οποία κα παρακολουθεί η προγνωστική μας ομάδα τότε οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου οι θερμοκρασίες πέσουν στους 20-25 Βαθμούς Κελσίου ενώ προς τα πιο ορεινά μας στους 10-15 βαθμούς Κελσίου.
Μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί αυτή η τάση, αυτό το σενάριο, και κατά πόσο αυτό θα συνοδεύεται και από βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Γης μας!

5302083527471165047628215044648028228764562n.jpg

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 15 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

