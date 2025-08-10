Καιρός αύριο:  Άνεμοι 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς

Οι θυελλώδεις τοπικά βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που στο κεντρικό Αιγαίο και τη νότια Έυβοια θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αύριο Κυριακή (11/8), ο καιρός θα είναι αίθριος με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και τη νότια Εύβοια 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βοριεοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά του νομού η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 35 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στη νότια Εύβοια έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

