Καιρός: Τι είναι το φαινόμενο Hot-Dry-Windy - Η σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι

Καιρός: Τι είναι το φαινόμενο Hot-Dry-Windy - Η σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι
Σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών καταγράφεται μέχρι και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών τύπου «Hot-Dry-Windy» (Ζεστός–Ξηρός–Ανεμώδης).

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr, στην αναφορά της στον καιρό, προειδοποιεί για πολύ υψηλό έως ακραίο δείκτη πυρομετεωρολογικού κινδύνου, δημοσιεύοντας χάρτες που αποτυπώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Τα χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών θα είναι:
-Μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) σε Αιγαίο, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.
-Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, που αύριο Δευτέρα θα φτάσει τους 41°C στα δυτικά ηπειρωτικά.
-Ατμοσφαιρική ξηρασία και μείωση της υγρασίας των νεκρών δασικών καυσίμων κάτω από 10%.
-Πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου τυχόν πυρκαγιών, ειδικά σε ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα

Τι είναι το φαινόμενο Hot Dry Windy

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε στην ΕΡΤ, εξηγώντας το φαινόμενο Hot-Dry-Windy και διευκρινίζοντας την επίδραση που έχουν τα μελτέμια σε αυτό.

Αρχικά ο κ. Λαγουβάρδος δήλωσε ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας μήνας που, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, δεν είχε τόσο μεγάλη συχνότητα από ισχυρά μελτέμια, δηλαδή τις 25 από τις 30 ημέρες του μήνα. Για τον Ιούλιο ανέφερε ότι τα μελτέμια κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ ο Αύγουστος είναι ο μήνας τους. Ωστόσο, παρατήρησε πως τα τελευταία χρόνια τα μελτέμια αρχίζουν και απλώνονται χρονικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Όσα δήλωσε για το φαινόμενο Hot-Dry-Windy

«Είναι ένας δείκτης ο οποίος περιγράφει αυτές τις τρεις αγγλικές λέξεις, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους, ο οποίος είναι ο χειρότερος συνδυασμός για τις δασικές πυρκαγιές» σημείωσε.

Και τόνισε: «Όταν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και έχουμε δυστυχώς το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού με ισχυρά μελτέμια, αυξάνεται αντίστοιχα και ο κίνδυνος εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς».

Επιπλέον, μίλησε για τη μείωση των χιονοπτώσεων, υπογραμμίζοντας πως «στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μια σαφής μείωση της χιονοκάλυψης στη χώρα μας, η οποία προφανώς συσχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν». Ανέφερε μάλιστα, ότι χρειαζόμαστε τα χιόνια, καθώς τροφοδοτούν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επισήμανε πως η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια, αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ιούλιο, λέγοντας πως είχε ακραία συμπεριφορά θερμοκρασιών όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Σκανδιναβία, δηλαδή στα δύο άκρα της Ευρώπης.

Πρόσθεσε δε πως τα τελευταία 4-5 καλοκαίρια στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλης διάρκειας καύσωνας, γεγονός που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή απανωτά. Και στο παρελθόν υπήρχαν καύσωνας, αλλά με αρκετά χρόνια ενδιάμεσα, δημιουργώντας μία ανάπαυλα και καλύτερες συνθήκες.

Αποσαφήνισε ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε το φετινό καλοκαίρι με το περσινό, το οποίο είχε καύσωνα για 15 μέρες συνεχόμενα, καθώς συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση, αναφέρεται ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πως και φέτος εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική θερμική ανωμαλία και πολύ σημαντικές αποκλίσεις θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 12 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

