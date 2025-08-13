Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για τον Δεκαπενταύγουστο - Πώς θα κυμανθούν θερμοκρασία και άνεμοι

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός του Δεκαπενταυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τον Δεκαπενταύγουστο

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε πως τον Δεκαπενταύγουστο θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι σε Θράκη, Εύβοια, βόρειες Κυκλάδες και Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική τους 30 με 31 βαθμούς, στο Αιγαίο ακόμη χαμηλότερα - στους 26 με 27 βαθμούς - και στα δυτικά από 33 έως και 35 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, τον Δεκαπενταύγουστο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, ενώ στην Αττική θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος το Δεκαπενταύγουστο οι άνεμοι θα κοπάσουν και θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

«Ένας όμορφος και δροσερός Δεκαπενταύγουστος» σχολίασε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο, όπου ο καιρός αναμένεται να είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

«Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.», σημείωσε ο μετεωρολόγος.

