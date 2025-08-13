Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 13 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα κυρίως στη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

