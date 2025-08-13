Καιρός: Πολική δίνη ρίχνει τη θερμοκρασία - Πότε εμφανίζεται το ριτζ από τον Ατλαντικό

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα δείχνουν ότι διαμορφώνεται σταδιακά το σενάριο εμφάνισης ενός «baby polar vortex», ενός φαινομένου που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία του καιρού στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στη χώρα μας.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ξεκινά με την ανάπτυξη ενός θερμού ριτζ στον Ατλαντικό Ωκεανό, την ίδια στιγμή που μια ψυχρή μάζα καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Στην πρώτη φάση του φαινομένου, η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει στον θερμό τομέα, με ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε διάστημα 2-3 ημερών η ψυχρή εισβολή που θα προκύψει από την ατμοσφαιρική διαταραχή ενδέχεται να κινηθεί νοτιότερα, φέρνοντας αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση της πορείας θερμών και ψυχρών αερίων μαζών αποτελεί βασικό εργαλείο στην πρόγνωση τέτοιων φαινομένων. Οι τρέχουσες παρατηρήσεις δείχνουν έναρξη των ζωνικών ανέμων με θετικές τιμές τόσο στη στρατόσφαιρα όσο και στην ανώτερη τροπόσφαιρα, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική εξέλιξη του συστήματος.

Παρά τα διαθέσιμα δεδομένα, το κατά πόσο το συγκεκριμένο σενάριο θα επαληθευτεί στην πράξη παραμένει αβέβαιο, καθώς οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την τελική πορεία της διαταραχής.

