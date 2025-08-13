Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές της Πάτρας
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αροή, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας»
Νέο μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους 4 περιοχών στην Αχαϊα λόγω της μεγάλης φωτιάς που που μαίνεται. Καλούνται να απομακρυνθούν προς Πάτρα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αροή, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
