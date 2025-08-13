Φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν έχουμε κοιμηθεί λεπτό - Πολεμάμε μέσα στις φλόγες»

«Επιχειρούμε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας συνδρομή ακόμη και με δικά μου μηχανήματα. Δεν έχουμε κοιμηθεί λεπτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουμε σπίτια και περιουσίες», δηλώνει στο Newsbomb ο εθελοντής πυροσβέστης Αντωνόπουλος Ιωάννης, περιγράφοντας την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Μπάλα και τη Ξυλοκλάκα.

Στα βίντεο που απέστειλε στο Newsbomb, αποτυπώνονται οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές: πύρινες γλώσσες που υψώνονται σε ύψος δέντρων, πυκνός καπνός που καλύπτει τον ουρανό και εκκωφαντικοί ήχοι από την πτώση καμένων κλαδιών.

Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τη φωτιά, δυσκολεύοντας το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Παράλληλα, κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.