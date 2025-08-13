Φωτιά Πάτρα: Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο

Εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων που έχει λάβει η πυρκαγιά που καίει κοντά στην Πάτρα έχει εκκενωθεί το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.

Με λεωφορεία πάνε τον κόσμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στο ΚΕΤΧ.

Την ίδια στιγμή, εντολή εκκένωσης έλαβε και το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

