Φωτιά Πάτρα: Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο
Οι άνθρωποι μεταφέρονται με λεωφορεία στο ΚΕΤΧ
Εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων που έχει λάβει η πυρκαγιά που καίει κοντά στην Πάτρα έχει εκκενωθεί το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.
Με λεωφορεία πάνε τον κόσμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στο ΚΕΤΧ.
Την ίδια στιγμή, εντολή εκκένωσης έλαβε και το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων.
