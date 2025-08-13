Φωτιά στη Χίο: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης στο νησί

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. Σοβαρές διαστάσεις τείνει να πάρει η φωτιά στην Βόρεια Χίο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Ποταμιάς και κατακαίει εκτάσεις με δασική και χορτολιβαδική βλάστηση. Η φωτιά «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Από τις 3 το μεσημέρι με μηνύματα μέσω του 112 οι πολίτες προτρέπονται να φύγουν από τις περιοχές Πισπιλούντας και Νέας Ποταμιάς και να πάνε στην Βολισσό και από Σπαρτούντα να κατευθυνθούν προς Καρδάμυλα. Μετά τις 3.30 μμ, με νέο μήνυμα κλήθηκαν οι πολίτες από Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό και στις 4.16 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στην Βολισσό, τα Λιμνιά, τη Λήμνο και τη Χωρή Χίου, να κατευθυνθούν προς την πόλη. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ημέρες που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης και η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ