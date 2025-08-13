Φωτιά Πρέβεζα: Νέα εντολή εκκένωσης από το 112
Εντολή εκκένωσης έλαβαν κάτοικοι 3 περιοχών
Νέα ενεργοποίηση του «112» για την μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Πρέβεζα, κοντά στη Φιλιππιάδα.
Οι κάτοικοι της περιοχής Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα.
