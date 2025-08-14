Φωτιά στην Χίο: Βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο μετά την υποχώρηση των ανέμων

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στη Βόρεια στη Χίο, καθώς η υποχώρηση των ανέμων έχει δώσει σημαντική «ανάσα» ελπίδας στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που δίνουν για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο έναν εξαντλητικό αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης», όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Νομού, ενισχυμένες από ομάδες που παραμένουν στο νησί, εκατοντάδες εθελοντές, αλλά και κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους προκειμένου να περιορίσουν τις εστίες στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στον συντονισμό της επιχείρησης προστέθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, που επιχειρούν από αέρος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για περιορισμό της φωτιάς στα παραπάνω σημεία.

Χωρίς ρεύμα για πολλές ημέρες τα χωριά της Αμανής Χίου– Μεγάλες ζημιές στο δίκτυο

Για πολλές ημέρες αναμένεται να παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση τα χωριά της Αμανής στη Χίο που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι εκτεταμένες, τόσο σε αριθμό όσο και σε μήκος δικτύου, καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, σε πρώτη φάση η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στη Βολισσό, κάτι που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αποχωρήσουν προσωρινά από την περιοχή, εκτός κι αν μπορούν να παραμείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η επαναηλεκτροδότηση των παραλιακών οικισμών και των υπόλοιπων χωριών της Αμανής (Παρπαριά, Ποταμιά κ.ά.) θα ακολουθήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως επισημαίνεται, θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται η καθυστέρηση να είναι μεγαλύτερη, καθώς η φωτιά παραμένει ενεργή με ανοιχτά μέτωπα σε Φυτά και Σπαρτούντα, σύμφωνα με το alithia.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τα τοπικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, στη Χίο αναμένονται ενισχύσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, με περίπου 40 τεχνικούς να φτάνουν στο νησί σήμερα και αύριο.

