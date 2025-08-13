Φωτιά Χίος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και σήμερα - Μόνο θετικό σημείο η βελτίωση του καιρού
Η πυρκαγιά καίει στο χωριό Κηπουριές, ενώ μετακινείται σταδιακά προς τον ορεινό όγκου του Πελιναίου
Δεν είναι καλή η εικόνα της «ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς» που μαίνεται στο βόρειο τμήμα της Χίου, δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής.
Η πυρκαγιά καίει σε δύο μέτωπα, στον Σπαρτούντα και στη Καμπιά, ενώ οι φλόγες εκτείνονται έως το χωριό Κηπουριές.
Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ η πορεία της συνεχίζει προς τον ορεινό όγκου του Πελιναίου.
Το μοναδικό θετικό στοιχείο των τελευταίων ωρών είναι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με την ένταση των ανέμων να μειώνεται σημαντικά.
