Φωτιά Χίος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και σήμερα - Μόνο θετικό σημείο η βελτίωση του καιρού

Πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κηπουριές Χίου, την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν είναι καλή η εικόνα της «ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς» που μαίνεται στο βόρειο τμήμα της Χίου, δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής.

Η πυρκαγιά καίει σε δύο μέτωπα, στον Σπαρτούντα και στη Καμπιά, ενώ οι φλόγες εκτείνονται έως το χωριό Κηπουριές.

Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ η πορεία της συνεχίζει προς τον ορεινό όγκου του Πελιναίου.

Το μοναδικό θετικό στοιχείο των τελευταίων ωρών είναι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με την ένταση των ανέμων να μειώνεται σημαντικά.

