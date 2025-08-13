Δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες - Χάρτης

Πολύ ισχυρός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου, αλλά και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς θα επικρατούν καιρικές Hot–Dry–Windy (ζέστη-ξηρασία-αέρας) στα βορειοανατολικά της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME του Meteo, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αναμένεται ιδιαίτερα υψηλος σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες προβλέπονται και για την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Παράλληλα, μέτριοι ως ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πρόκειται να πνεύσουν τις επόμενες δύο ημέρες πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα, η Πυρομετεωρολογική Ομάδα προειδοποιεί ότι υπάρχει ενισχυμένος κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας, λόγω κεραυνικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy στα βορειοανατολικά

?️ Ημερομηνία σύνταξης: Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

? Αφορά την περίοδο: Πέμπτη 14 – Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

? Πολύ υψηλός έως ακραίος πυρομετεωρολογικός κίνδυνος λόγω Hot-Dry-Windy σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

? Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

? Διατήρηση της υψηλής ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

? Μέτριο δυναμικό για πυροεπαγωγικές στη Δ. Ελλάδα κυρίως την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 και το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, ενώ υψηλό δυναμικό αναμένεται την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 τοπικά στα ηπειρωτικά.

? Πιθανότητα για ενάρξεις πυρκαγιών λόγω κεραυνικής δραστηριότητας σε ηπειρωτικά ορεινά τμήματα.

? Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε τμήματα της βορειοανατολικής και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

? Με τα διαθέσιμα στοιχεία, σταδιακή υποχώρηση των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας από την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

➡️ Τα επόμενα 2 γραφικά παρουσιάζεται η αναμενόμενη δυσκολία ελέγχου για τις επόμενες 2 ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή, 14–15 Αυγούστου 2025)»

