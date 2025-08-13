Φωτιά στην Αχαΐα - Γεωργιάδης: Ψευδές ότι το Καραμανδάνειο απειλείται και ότι έχει πιάσει φωτιά

«Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει», τονίζει ο υπουργός Υγείας 

Φωτιά στην Αχαΐα - Γεωργιάδης: Ψευδές ότι το Καραμανδάνειο απειλείται και ότι έχει πιάσει φωτιά
Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά, γράφει στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας ανάρτηση, αναφέρει ότι αυτή έχει μια φωτογραφία από περσινή φωτιά και σημειώνει ότι αν ο χρήστης δεν κατεβάσει την εν λόγω ανάρτηση «το υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων».

«Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον @kmitsotakis έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο «κύριος» αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να ανασκευάσει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει».

