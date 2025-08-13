Φωτιά Αχαΐα: Αποκαρδιωτικές εικόνες στην Πάτρα από το τεράστιο πύρινο μέτωπο

«Αποκαλυπτικό» είναι το σκηνικό στην Πάτρα, με τον ουρανό να έχει καλυφθεί από μία πορτοκαλί απόχρωση από την πύρινη λαίλαπα που μαίνεται στις παρυφές της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Πολλές περιοχές έχουν εκκενωθεί, ενώ η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή μαίνεται κοντά στη συνοικία της Αρόης.

