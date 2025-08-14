Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα για πολλές ημέρες τα χωριά της Αμανής – Μεγάλες ζημιές στο δίκτυο

Για πολλές ημέρες αναμένεται να παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση τα χωριά της Αμανής που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι εκτεταμένες, τόσο σε αριθμό όσο και σε μήκος δικτύου, καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, σε πρώτη φάση η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στη Βολισσό, κάτι που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αποχωρήσουν προσωρινά από την περιοχή, εκτός κι αν μπορούν να παραμείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η επαναηλεκτροδότηση των παραλιακών οικισμών και των υπόλοιπων χωριών της Αμανής (Παραπαριά, Ποταμιά κ.ά.) θα ακολουθήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως επισημαίνεται, θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται η καθυστέρηση να είναι μεγαλύτερη, καθώς η φωτιά παραμένει ενεργή με ανοιχτά μέτωπα σε Φυτά και Σπαρτούντα, σύμφωνα με το alithia.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τα τοπικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, στη Χίο αναμένονται ενισχύσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, με περίπου 40 τεχνικούς να φτάνουν στο νησί σήμερα και αύριο.