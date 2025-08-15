Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα παραμένει το 60% της Βολισσού

Τεράστιες είναι οι καταστροφές από τη φωτιά στη Χίο

Εξαντλητική μάχη, έδιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και εθελοντές στη Καμπιά Χίου, για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στελέχη της Πυροσβεστικής δήλωσαν το πρωί της Παρασκευής (15.08.2025) πως είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για το ότι η φωτιά που ξέσπασε στη Χίο θα τεθεί υπό έλεγχο.

Στη Βολισσό πολλά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Η καταστροφική φωτιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση αλλά στην υδροδότηση.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό βουλευτή, Νότη Μηταράκη, ήδη έχουν αποκαταστήσει το 40% της ηλεκτροδότησης στη Βολισσό.

Αύριο Σάββατο, θα έρθουν στη Χίο συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

