Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στα χέρια τους πλήθος μαρτυριών, φωτογραφιών και βίντεο για τις φωτιές

Πάτρα: Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά και ο ρόλος των κατοίκων
Προσθεσμία ζήτησαν και πήραν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν από τις Αρχές για την καταστροφική φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι δύο του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή. Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει πως έβλαε τη φωτιά. Στο μεταξύ για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας, είχε συλληφθεί ένας 25χρονος ενώ προσήχη και ένα άτομο που κινείτο έχοντας στην κατοχή του τέσσερις αναπτήρες στην περιοχή της Αρόης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 19χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στα Συχαινά φέρεται να είπε στις Αρχές: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι». Ο 27χρονος από την πλευρά του αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

«Ο οδηγός γελούσε» - Ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων

Κάτοικος στην περιοχή της Βούντενης είδε τους δύο συλληφθέντες να κινούνται ύποπτα και τους φωτογράφισε. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η κάτοικος.

Κοντά στο σημεί έναρξης της πυρκαγιάς οι κάτοικοι εντίοπισαν και ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε στη συνέχεια η κάτοικος.

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές

Προσπάθησαν να τους προπηλακίσουν στα Δικαστήρια

Κάοικο της πόλης βρέθηκαν χθες (14/8) έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας και περίμεναν τους δύο συλληφθέντες κατά την έξοδό τους από το δικαστικό μέγαρο με άγριες διαθέσεις και με σκοπό να τους προηλακίσουν.

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, ωστόσο οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τους απέτρεψαν, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

«Μπράβο, λεβέντη μου»...

Στο μεταξύ, με χειροκροτήματα έγινε δεκτός μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα ο 25χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε περιοχή κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Ο νεαρός πήρε προθεσμία για το Σάββατο.

Κατά την έξοδό του άρχισαν να τον χειροκροτούν οι γονείς και φίλοι του που ήταν στο σημείο. «Μπράβο, λεβέντη μου», ακούγεται να λέει γυναίκα που παρίστατο στο σημείο.

