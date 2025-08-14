«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 19ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 27ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, την πόρτα των δικαστηρίων πέρασαν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 27 και 19 ετών, ενώ αργότερα αναμένεται να οδηγηθεί και ο τρίτος, 25 ετών. Οι δύο πρώτοι αποχώρησαν περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και μέσα σε κλίμα έντονων αποδοκιμασιών και προπηλακισμών από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο. Μάλιστα το συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε χυδαία, φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

01 04 ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 19ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 27ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Πηγή: Eurokinissi

Στην συνέχεια αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά. Ο 19χρονος ομολόγησε ότι άναψε φωτιά με αναπτήρα, δείχνοντας στις αρχές το σημείο έναρξης. Ο 27χρονος, αντίθετα, επικαλέστηκε κενό μνήμης· στην κατοχή του βρέθηκε σακίδιο με σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως προέκυψε, κρατούσε πλησιάζοντας στη σκηνή της φωτιάς.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, 25 ετών, συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενος για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρισκόταν σε οικοπεδική έκταση και, μόλις απομακρύνθηκε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά.