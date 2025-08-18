Πάτρα: Νέα σύλληψη αλλοδαπού για εμπρησμό από πρόθεση
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας
Συνελήφθη, σήμερα Δευτέρα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.
