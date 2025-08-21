«Φρένο» από την κυβέρνηση σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την εθνική γραμμή στο μεταναστευτικό

Εκτός χρηματοδότησης και χωρίς πρόσβασης στις δομές φιλοξενίας μεταναστών για τις ΜΚΟ που δεν τηρούν τη γραμμή της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό.

Αυτό αποφάσισε το υπουργείο Μετανάστευσης και άμεσα ξεκινά έλεγχος για περίπου 100 ΜΚΟ που είναι ενταγμένες στο μητρώο. Εκτιμάται ότι το 10% τουλάχιστον από αυτές υπονομεύουν την εθνική γραμμή και δρουν αντίθετα με τις εντολές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ απορρίπτεται το αίτημα ασύλου και διατάσσεται απέλαση, οι ΜΚΟ ενημερώνουν τους μετανάστες να παραμείνουν στη χώρα!

Ξεκίνησαν έλεγχοι στα οικονομικά όλων των οργανώσεων που διαχειρίζονται την ανθρωπιστική βοήθεια για τους μετανάστες.

