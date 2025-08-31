ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

Μέτρα ύψους 1,2 -1,3 δισ. για φορολογικές ελαφρύνσεις οικογενειών με παιδιά με εισόδημα έως και 50.000 ευρώ φέρνει η ΔΕΘ, οι οποίες θα πλαισιωθούν με μέτρα 1 δισ. για συνταξούχους, κίνητρα για την επίλυση του στεγαστικού, μείωση τεκμηρίων, διαμορφώνοντας ένα πακέτο άνω των 2 δισ. ευρώ που αφορά 4 εκατομμύρια πολίτες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», αναμένεται νέο πακέτο μέτρων τον Απρίλιο.

Τα 10+1 μέτρα

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα Αύξηση του αφρολογήτου για άγαμους φορολογούμενους χωρίς παιδιά από 8.636 ευρώ σε 10.000 ευρώ Κλιμακωτό αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά Πακέτο 7 αλλαγών για να γίνει πιο δίκαια η τεκμαρτή φορολόγηση των μη μισθωτών Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσής της στη σύνταξη Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων συνταξιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ Αύξηση μισθών στους ένστολους έως και 20% από την 1η Οκτωβρίου Κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων Έναρξη της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης Μείωση των συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης για τα εισοδήματα και τα ενοίκια Αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

