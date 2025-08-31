ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες
Ελαφρύνσεις ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός
Μέτρα ύψους 1,2 -1,3 δισ. για φορολογικές ελαφρύνσεις οικογενειών με παιδιά με εισόδημα έως και 50.000 ευρώ φέρνει η ΔΕΘ, οι οποίες θα πλαισιωθούν με μέτρα 1 δισ. για συνταξούχους, κίνητρα για την επίλυση του στεγαστικού, μείωση τεκμηρίων, διαμορφώνοντας ένα πακέτο άνω των 2 δισ. ευρώ που αφορά 4 εκατομμύρια πολίτες.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», αναμένεται νέο πακέτο μέτρων τον Απρίλιο.
Τα 10+1 μέτρα
- Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
- Αύξηση του αφρολογήτου για άγαμους φορολογούμενους χωρίς παιδιά από 8.636 ευρώ σε 10.000 ευρώ
- Κλιμακωτό αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά
- Πακέτο 7 αλλαγών για να γίνει πιο δίκαια η τεκμαρτή φορολόγηση των μη μισθωτών
- Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσής της στη σύνταξη
- Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων συνταξιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ
- Αύξηση μισθών στους ένστολους έως και 20% από την 1η Οκτωβρίου
- Κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων
- Έναρξη της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης
- Μείωση των συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης για τα εισοδήματα και τα ενοίκια
- Αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
