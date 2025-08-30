Κατρίνης στο newsbomb.gr: «Ανάσα στην οικονομία μπορεί να δώσει μόνον η πολιτική αλλαγή»

Τις βασικές προτεραιότητες που θα θέσει το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ περιγράφει αναλυτικά στη συνέντευξή του στο newsbomb.gr, ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, λίγες μόνο ημέρες πριν την κρίσιμη παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ο κ. Κατρίνης ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το κόμμα του στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να κατορθώσει να αυτοπροβληθεί ως μια βιώσιμη κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σταχυολογώντας τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει και θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ, ο κ. Κατρίνης τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συνεκτικό σχέδιο για μισθούς, στέγη, ιδιωτικό χρέος, φορολογία, πάταξη της αισχροκέρδειας και ενεργειακή ασφάλεια, με καθαρά ορόσημα και αξιολόγηση», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με την αδιαφάνεια και τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος της χώρας και των πολιτών της».

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μιχάλης Κατρίνης σχολιάζει ότι «ο δήθεν «πολυδύναμος εκσυγχρονισμός» του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε παντοδύναμος παλαιοκομματισμός» και τονίζει ότι «από τη ΝΔ λείπει η βούληση να μπει τέλος στο ρουσφέτι και να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία».

Σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα των εθνικών ζητημάτων, η κριτική του κ. Κατρίνη, ο οποίος είναι και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, είναι ιδιαίτερα αιχμηρή. Όπως τονίζει μιλώντας στο newsbomb.gr, «χωρίς αξιόπιστη ισχύ και ενεργητική διπλωματία σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα και η σημερινή κυβέρνηση θα είναι εθνικά υπόλογη γι’ αυτό. Είναι ώρα να συναισθανθούν, επιτέλους, την εθνική ευθύνη τους».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις που δίνει για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «υπάρχει μια σιωπηρή -για την ώρα- πλειοψηφία, η οποία ζητά σοβαρότητα, λύσεις και αλλαγή. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη μέρα με τη μέρα, όχι με μια ανάρτηση ή με μια "ατάκα"», και θέτει τον πολιτικό πήχη του ΠΑΣΟΚ αρκετά ψηλά, σημειώνοντας ότι «είναι στο χέρι μας να γίνουμε, όχι απλώς εναλλακτική, αλλά αξιόπιστη πλειοψηφική πρόταση. Αυτός είναι ο πήχης του πολιτικού διακυβεύματος για το ΠΑΣΟΚ και θα κριθούμε από το κατά πόσο θα καταφέρουμε να περάσουμε από πάνω».

Τέλος, ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει ευθέως τις φήμες επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, εξηγώντας όμως ότι «δε βρίσκω καθόλου παραγωγικό για τη χώρα να συζητά για το 2015 και όχι το 2025».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μιχάλη Κατρίνη στο newsbomb.gr έχει ως εξής:

1. Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη ΔΕΘ με σκοπό να πείσει τους πολίτες ότι η τελευταία περίοδος της διακυβέρνησης της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2027 θα είναι εμφανώς καλύτερη σε οικονομικό επίπεδο. Αμφισβητείτε το ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των πολιτών το επόμενο διάστημα;

Οι πολίτες χρειάζονται ανάσα. Αλλά δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης αυτός που θα τη δώσει. Θα επιχειρήσει λοιπόν, όχι να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των πολιτών, αλλά να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησής του που έχει υποστεί απανωτά πλήγματα και χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία. Ό,τι και αν μοιράσει-με επιδοματικές πρακτικές που ο ίδιος κατήγγειλε στο παρελθόν-δεν είναι παρά ένα ελάχιστο μέρος των όσων έχει πάρει ήδη μέσα από την υπερφορολόγηση. Το να πανηγυρίζει για τα υπέρογκα πλεονάσματα που δήθεν επιστρέφουν στην κοινωνία συνιστά πολιτικό θράσος. Επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κάθε Σεπτέμβριο ακούμε για ελάφρυνση των βαρών για τη μεσαία τάξη και μετά όλη τη χρονιά συνεχίζεται η φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης. Όπως συνεχίζεται και η ακρίβεια, η εκτόξευση των ενοικίων, η όξυνση του δημογραφικού, με την κυβέρνηση να μένει στο ρόλο του παρατηρητή. Αυτή η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να αλλάξει την πολιτική της. Ανάσα στην οικονομία και την κοινωνία μπορεί να δώσει μόνον η πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συνεκτικό σχέδιο για μισθούς, στέγη, ιδιωτικό χρέος, φορολογία, πάταξη της αισχροκέρδειας και ενεργειακή ασφάλεια, με καθαρά ορόσημα και αξιολόγηση. Χωρίς μαγικά ραβδιά και μεγαλόστομες εξαγγελίες, αλλά με πολλή δουλειά. Η χώρα μπορεί να γυρίσει σελίδα με ανάπτυξη που θα είναι για τους πολλούς. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με την αδιαφάνεια και τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος της χώρας και των πολιτών της. Είναι μια μάχη δύσκολη, μια μάχη που η Νέα Δημοκρατία δεν την έδωσε ποτέ.

2. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε μεν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, ωστόσο η κριτική που άσκησε στο ΠΑΣΟΚ ήταν ότι το θέμα αποτελεί «διαχρονική παθογένεια», βάζοντας στο κάδρο τις μεγάλες περιόδους διακυβέρνησης του κόμματός σας. Πώς σχολιάζετε την κριτική αυτή;

Τα περί «διαχρονικής παθογένειας» είναι ένα διαχρονικό άλλοθι. Είναι η στρατηγική του ‘’φταίνε όλοι, άρα δε φταίει κανείς’’ που επιστρατεύει η ΝΔ όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φαρδιές πλατιές τις υπογραφές υπουργών της ΝΔ, τους οποίους με προκλητικό τρόπο «αθώωσε» στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι πόροι των αγροτών, αντί να μοιραστούν σε ενεργούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, έγιναν προεκλογικός «κουμπαράς» για το πελατειακό σύστημα της ΝΔ. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν κρύβεται. Οι έντιμοι παραγωγοί βλέπουν να τους κλέβουν το ψωμί, την ελπίδα και την προοπτική για το μέλλον τους. Εμείς μιλάμε καθαρά: 100% ιχνηλασιμότητα από την αίτηση μέχρι το ευρώ που καταλήγει στον λογαριασμό. Διασταύρωση με κτηματολόγιο και φορολογικά μητρώα, ανοιχτά δεδομένα για όλες τις πληρωμές, μόνιμο μικτό κλιμάκιο με ευρωπαϊκούς θεσμούς και αυστηρή ρήτρα σύγκρουσης συμφερόντων για όσους «μοιράζουν» χρήμα τοπικά. Έτσι θα προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα μας που πραγματικά μπορεί να γίνει καταλύτης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Τα εργαλεία υπάρχουν. Από τη ΝΔ όμως λείπει η βούληση να μπει τέλος στο ρουσφέτι και να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Ο δήθεν «πολυδύναμος εκσυγχρονισμός» του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε παντοδύναμος παλαιοκομματισμός, με το επιτελικό κράτος του να διασύρεται σήμερα ως εγκληματική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

3. Ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, αλλά και για τη στάση της απέναντι σε μεγάλες διεθνείς προκλήσεις όπως η Γάζα και η Ουκρανία. Πιστεύετε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει χειριστεί τα πράγματα διαφορετικά;

Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί, όχι να σέρνεται πίσω από εξελίξεις. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα που αλληλοσυνδέονται άρρηκτα: από την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μέχρι το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και την αυξημένη πίεση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Δυστυχώς, οι μέχρι τώρα επιλογές της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται από έλλειψη στρατηγικής, παλινωδίες και μια ατολμία που εκθέτει τη χώρα μας σε σοβαρούς κινδύνους. Τα ίδια και χειρότερα είδαμε και στο ζήτημα της συμμετοχής της χώρας μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE. Άλλα να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κι άλλα να κάνουν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Πόσο σοβαρά μπορεί να πάρει κανείς μια χώρα που παρουσιάζει μια τέτοια εικόνα; Χρειαζόμαστε επειγόντως μια συγκροτημένη και δυναμική εθνική στρατηγική, μια ενεργητική εξωτερική πολιτική που να διαφυλάττει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις όποιες προκλήσεις και να ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Αυτή είναι η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ για μια ισχυρή Ελλάδα με αξιοπιστία και φωνή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Οι καιροί δεν περιμένουν. Χωρίς αξιόπιστη ισχύ και ενεργητική διπλωματία σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα και η σημερινή κυβέρνηση θα είναι εθνικά υπόλογη γι’ αυτό. Είναι ώρα να συναισθανθούν, επιτέλους, την εθνική ευθύνη τους.

4. Το ΠΑΣΟΚ πράγματι προχωρά σε σειρά προτάσεων για πολλά θέματα που αφορούν τους πολίτες, ενώ σύντομα θα ανακοινώσει και το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Οι πολίτες όμως φαίνεται πως ακόμη δεν το αντιμετωπίζουν ως μια βιώσιμη κυβερνητική εναλλακτική επιλογή. Πώς το σχολιάζετε;

Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Αν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει ενοίκιο και λογαριασμούς, αν το καλάθι του στο σούπερ μάρκετ είναι μισοάδειο, αν τα παιδιά του έχουν ως μόνη διέξοδο να φύγουν στο εξωτερικό, δεν χωρούν ούτε μεγάλα λόγια, ούτε γενικόλογες υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει πρόγραμμα με μετρήσιμους στόχους: αυξήσεις μισθών με κλαδικές συμβάσεις, στοχευμένες μειώσεις έμμεσων φόρων σε βασικά αγαθά, κοινωνική κατοικία για νέους, ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας, βιώσιμες ρυθμίσεις για χρέη σε τράπεζες-εφορία-ΕΦΚΑ, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης που θα ενισχύσουν το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης πόρτα–πόρτα, να βγούμε από τον κομματικό μικρόκοσμο και να επιστρέψουμε στην κοινωνία της εργασίας και της δημιουργίας. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει μια σιωπηρή-για την ώρα-πλειοψηφία, η οποία ζητά σοβαρότητα, λύσεις και αλλαγή. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη μέρα με τη μέρα, όχι με μια ανάρτηση ή με μια «ατάκα». Με σχέδιο, επιμονή και καθαρό λόγο, είναι στο χέρι μας να γίνουμε, όχι απλώς εναλλακτική, αλλά αξιόπιστη πλειοψηφική πρόταση. Αυτός είναι ο πήχης του πολιτικού διακυβεύματος για το ΠΑΣΟΚ και θα κριθούμε από το κατά πόσο θα καταφέρουμε να περάσουμε από πάνω.

5. Σε πολλές περιπτώσεις άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιχειρήσει να συντονίσουν τις δράσεις τους με το ΠΑΣΟΚ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο πολιτικό αποτύπωμα, όμως το ΠΑΣΟΚ δείχνει να δυσκολεύεται πολύ να μπει σε τέτοιες συζητήσεις και προτιμάει τον αυτόνομο δρόμο. Γιατί επιμένει σε αυτή τη στάση; Εκτιμάτε ότι το έχει ωφελήσει έως τώρα;

Η πολιτική δεν είναι απλή αριθμητική. Ένα συν ένα, δεν κάνει πάντα δύο, μπορεί να κάνει και μηδέν. Η χώρα δεν χρειάζεται απλά ένα αντιΝΔ μέτωπο που θα βοηθήσει τον κ. Μητσοτάκη στην επανασυσπείρωση του ακροατηρίου του. Η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης που θα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και θα διεκδικεί την πλειοψηφία της κοινωνίας, όχι με ιδεολογικά πρόσημα αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές που θα απαντούν σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα για τους πολίτες. Από κει κι έπειτα, η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση απομόνωση. Σημαίνει καθαρή ταυτότητα, θεσμικότητα και προγραμματικές συγκλίσεις στη Βουλή και στην κοινωνία, όταν πραγματικά υπάρχει κοινός τόπος με άλλες δυνάμεις. Η εμπειρία διδάσκει ότι ευκαιριακά «μέτωπα» χωρίς κοινή θεσμική κουλτούρα καταλήγουν σε απογοήτευση. Αντίθετα, όταν το ΠΑΣΟΚ μένει πιστό στις αρχές του, κερδίζει αξιοπιστία για τις λύσεις που προτείνει. Ο στόχος δεν είναι μόνο «να φύγει ο Μητσοτάκης», αλλά να κυβερνηθεί καλύτερα και διαφορετικά η χώρα.

6. Όλες οι πολιτικές συζητήσεις των τελευταίων μηνών καταλήγουν και στο τι θα συμβεί στην αντιπολίτευση εάν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει να δημιουργήσει κάποιον νέο πολιτικό φορέα. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την προοπτική και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό για το ΠΑΣΟΚ;

Προσωπικά δεν βρίσκω χρήσιμο να σχολιάζω υποθετικά σενάρια. Όπως δεν βρίσκω καθόλου παραγωγικό για τη χώρα να συζητά για το 2015 και όχι το 2025. Μπορεί να είναι βολικό για τον κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτό που μετράει σήμερα είναι ποιος πείθει για το αύριο της χώρας με σοβαρό πρόγραμμα και ικανότητα να κυβερνήσει. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την ιστορική εμπειρία, έχουμε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έχουμε πατριωτικό χαρακτήρα, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε προχωρήσει σε βαθιά ανανέωση προτάσεων και προσώπων. Κυρίως, όμως, έχουμε τη βούληση να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και να κάνουμε την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με ευκαιρίες και δυνατότητες για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.