Αυτή θα είναι η «γραμμή» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Επενδύει πολιτικά στη φετινή παρουσία του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αυτή θα είναι η «γραμμή» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Αρχείου
Οι πολιτικές εξελίξεις που προμηνύονται ιδιαίτερα πυκνές το επόμενο διάστημα, αλλά και τα ανησυχητικά ευρήματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά τις εκλογές φαίνεται πως προβληματίζουν τα επιτελεία των κομμάτων. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως δείχνει να επενδύει πολιτικά στο ορόσημο της ΔΕΘ, αφενός επειδή πολλοί εκτιμούν ότι ίσως να είναι και η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές, ενώ ταυτόχρονα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε να χτιστεί η εικόνα του κόμματος ως μιας βιώσιμης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

Ο στόχος δεν είναι καθόλου εύκολος και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως εκτιμούν ότι η βαρύτητα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να έχει η ΔΕΘ, καθώς και η άμεση σύγκριση που γίνεται από τους πολίτες ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, θα μπορέσει να θεμελιώσει το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή στη ΝΔ.

Άλλωστε, το είπε καθαρά και ο πρόεδρος στη χθεσινή του συνέντευξη ότι «η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή».

Τι φέρνει στις αποσκευές του ο Ανδρουλάκης

Η βασική πολιτική «γραμμή» που θα ακολουθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ακριβώς να εκπέμψει ένα κυβερνητικό ύφος, το οποίο θα αντικατοπτρίζεται και στο περιεχόμενο των ομιλιών του, αλλά και στο γεγονός ότι θα κατατεθούν στον δημόσιο διάλογο από το ΠΑΣΟΚ σειρά προτάσεων για κρίσιμα θέματα.

Πάνω σε αυτό το κεντρικό μοτίβο, το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δομήσει ολόκληρη την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Η πλευρά της κυβερνητικής προοπτικής έγινε επίσης σαφής από τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στον ΣΚΑΪ: Όπως είπε συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή, αλλά και ότι «δεν είναι ουτοπία, να έχει καλή δημόσια υγεία που θα υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία, να έχει ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του, σε μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική προκειμένου να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Έλληνες. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική».

Στην κεντρική αυτή γραμμή, θα ενσωματώνονται οι προτάσεις του κόμματος για κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών.

Ενδεικτικά, στο επίκεντρο της προσοχής του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν θέματα όπως:

  • επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο
  • νέο ΕΚΑΣ
  • συνολική πρόταση για τη στέγαση
  • συνολική πρόταση για δημογραφικό (θα έχει προηγηθεί η εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη)
  • προτάσεις για την πυρόσβεση

Το πιο σημαντικό όμως για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει συνολικά το κυβερνητικό του πρόγραμμα, γεγονός που δείχνει ακόμη πιο έντονα ότι τα στελέχη του κόμματος θεωρούν πως η φετινή ΔΕΘ μπορεί να είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές.

Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα φροντίσει να υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης, ώστε η σύγκριση που ο ίδιος θέλει να γίνεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετεί τον ίδιο σχεδόν αυτόματα σε πλεονεκτική θέση.

Πάντως, ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το κράτος Δικαίου, η Υγεία και φυσικά τα Διεθνή θέματα, φαίνεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο της κριτικής του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση.

