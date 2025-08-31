Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης όπου αναμένεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων, εστιάζοντας στην καθημερινότητα των πολιτών, και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να «κλειδώσουν» τα μέτρα, αν και πληροφορίες αναφέρουν πως θα περιλαμβάνουν, φοροελαφρύνσεις, που θα αφορούν στην αύξηση του αφορολόγητου και αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, καθώς και αναπροσαρμογές προς τα πάνω στους μισθούς.

Η έμφαση της κυβερνητικής πολιτικής στην οικογένεια, αναμένεται να ευνοήσει ενόψει των επικείμενων αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος τις οικογένειες με 1,2 και 3 προστατευόμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα εξετάζεται η αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000 και 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

Το σενάριο των μέτρων της ΔΕΘ

Αύξηση και στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από τις 8.632 στις 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες, προσαυξανόμενο κατά 1500 με 2000 ευρώ ανά παιδί.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τις 10.000,01 έως τις 14.000 ή τις 15.000 ή τις 16.000 ευρώ στο 15% - 18%, από 22% που είναι σήμερα, για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

Μείωση του συντελεστή ανώτερης φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τις 40.000 ευρώ και μέχρι τις 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.

Μισθολογικές αυξήσεις, στις ένοπλες δυνάμεις κατά μισό μισθό, όπως θέλουν οι πληροφορίες, αλλά και αύξηση του κατώτατου από την 1η Απριλίου του 2026, το ύψος της οποίας θα ανακοινωθεί τότε. Ωστόσο αναμένεται να συμπαρασύρει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατάργηση προσωπικής διαφορά αλλά και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%.

