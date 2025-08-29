Μαρινάκης: «Τα μέτρα στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις» - Τι είπε για Φιντάν, Τέμπη και Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα της ΔΕΘ, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό - Σχολίασε τις νέες προκλητικές δηλώσεις Φιντάν και την επιστροφή Τσίπρα αλλά και το πόρισμα της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη 

Μαρινάκης: «Τα μέτρα στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις» - Τι είπε για Φιντάν, Τέμπη και Τσίπρα
Μόλις λίγες μέρες απομένουν μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ και το ενδιαφέρον όλων είναι ποια μέτρα θα ανακοινωθούν. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, «τα μέτρα θα έχουν φορολοελαφρύνσεις και η έμφαση θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά».

Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα τόνισε ότι «πρέπει να μειώνονται οι φόροι και εμείς έχουμε καταργήσει 72 έμμεσους και άμεσους φόρους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός: «Για να πάρουμε μέτρα, πρέπει να έχουμε έσοδα». Ερωτηθείς μάλιστα γιατί η κυβέρνηση απέκλεισε από τις ανακοινώσεις τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η και τη 14η σύνταξη, ανέφερε: «Τοξικό είναι να εξαπολύεις προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Μας λένε απατεώνες και συκοφάντες. Όποιος μάλιστα επιμένει για τον 13ο μισθό πρέπει να πει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους εργαζομένους ότι δεν πρέπει να πάρουν ούτε ένα ευρώ».

Παύλος Μαρινάκης: Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για την κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα».

Μαρινάκης για Τέμπη: «Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος»

Το νέο πόρισμα της ΑΑΔΕ διαψεύδει τις υποθέσεις για ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έρχεται να αντικρούσει προηγούμενα πορίσματα και αναφορές τεχνικών συμβούλων οικογενειών θυμάτων για τη φωτιά στα Τέμπη. Έτσι, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς».

Μαρινάκης για επίθεση Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν»

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε στη χώρα μας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του τους Έλληνες πολιτικούς και μας απείλησε εμμέσως με γεωπολιτικό κόστος ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε με απειλητικό τόνο πώς τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας όμως δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε να απειλεί την χώρα μας λέγοντας ότι «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

