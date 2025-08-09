Τουρκία - Αίγυπτος: Φέρνουν εξελίξεις οι συναντήσεις Φιντάν; - Αναφορές για συνεργασία
Εξελίξεις στις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, ο Φιντάν αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις για διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις, και να εξετάσει συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολυδιάστατης συνεργασίας των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, «υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον Φιντάν.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Έκλεισε κι έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης
13:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: Επίσημο το «μπαμ» με Ίνοχ - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2027
13:44 ∙ LIFESTYLE
Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μαμά μου, έχασα κάθε νόημα για ζωή»
13:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δάσος της Δαδιάς: Τα μικρόπουλα επιστρέφουν στις φωλιές τους
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ