Τουρκία - Αίγυπτος: Φέρνουν εξελίξεις οι συναντήσεις Φιντάν; - Αναφορές για συνεργασία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγινε δεκτός από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, ο Φιντάν αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις για διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις, και να εξετάσει συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολυδιάστατης συνεργασίας των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, «υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον Φιντάν.

