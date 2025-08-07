Κύπρος: Δεν υπήρξε καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ

Το ερευνητικό σκάφος FUGRO GRAUSS διενεργεί το διάστημα αυτό έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

Κύπρος: Δεν υπήρξε καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ
Το ερευνητικό σκάφος FUGRO GRAUSS διενεργεί το διάστημα αυτό έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για πόντιση καλωδίου οπτικών ινών και παρά τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για παρεμβολή της προς το πλοίο για αλλαγή πορείας, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε καταγγελία από την εμπλεκόμενη εταιρεία για παρεμπόδιση των ερευνών, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για περιφερειακό έργο ξένων συμφερόντων (με εμπλεκόμενες / ενδιαφερόμενες στο έργο χώρες την Ελλάδα, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), το οποίο διέρχεται και της κυπριακής ΑΟΖ.

Μετά από σχετικό αίτημα εταιρείας, εκδόθηκε αγγελία προς ναυτιλομένους (navtex) από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 16 Αυγούστου, για έρευνες γεωλογικής επισκόπησης για την οποία δόθηκε σχετική άδεια από τις Αρχές της Δημοκρατίας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία προχώρησε σε έκδοση Antinavtex "αναπαράγοντας γνωστούς ισχυρισμούς αναφορικά με τις νομικά ανυπόστατες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο".

"Παρά τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για παρεμβολή της προς το πλοίο για αλλαγή πορείας, επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε καταγγελία από την εμπλεκόμενη εταιρεία για παρεμπόδιση των ερευνών", ανέφεραν στο ΚΥΠΕ κυβερνητικές πηγές.

Πρόσθεσαν ότι οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το πλοίο.

Σε σχέση με το δημοσίευμα στην τουρκική εφημερίδα 'Μιλλιέτ' οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αυτό αναπαράγει "τους γνωστούς ισχυρισμούς αναφορικά με τις νομικά ανυπόστατες διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όχι μόνο αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο, αλλά επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή".

Τόνισαν ότι σε περίπτωση που υπάρξει παρεμπόδιση ή απειλή κατά του ερευνητικού πλοίου, η Κύπρος θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών σε ΟΗΕ και διαβημάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Ανέφεραν επίσης ότι εφόσον το ζήτημα καταγγελθεί, εύλογα θα αφορά και εμπλεκόμενες ενδιαφερόμενες χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε στις 5 Αυγούστου οδηγία προς ναυτιλομένους (Navtex) για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων από το σκάφος "FUGRO GAUSS".

Η Navtex 237/25 έχει ισχύ από 6 Αυγούστου μέχρι τις 16 Αυγούστου. Δίνονται οι συντεταγμένες και καλούνται όλα τα σκάφη να κρατούν απόσταση από το "FUGRO GAUSS".

