ΔΕΘ 2025: Στο προσκήνιο η μεσαία τάξη – Φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη οικογενειών στο τραπέζι

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων με στόχο την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και την ενίσχυση των οικογενειών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής πίεσης λόγω της ακρίβειας και εσωκομματικών αναταράξεων, αναμένεται να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα σηματοδοτήσουν τη νέα οικονομική και κοινωνική κατεύθυνση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα του 2026, με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιλογή εστίασης στους άμεσους φόρους –και όχι στους έμμεσους– αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, καθώς και στις οικογένειες με παιδιά. Η κυβέρνηση εξετάζει αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000-2.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες μεσαίου εισοδήματος μελετώνται ακόμη πιο γενναίες φοροαπαλλαγές.

Μισθοί, συντάξεις και στεγαστική πολιτική στο επίκεντρο

Το κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης αύξηση του κατώτατου μισθού στα 911 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026, με ταυτόχρονη επαναφορά των τριετιών που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις αποδοχές για χιλιάδες εργαζόμενους. Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για τους δημοσίους υπαλλήλους, με μέση ετήσια ενίσχυση περίπου 250 ευρώ.

Στο μέτωπο των συντάξεων, σχεδιάζονται αυξήσεις της τάξης του 2,5%-2,8% από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ εξετάζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η διεύρυνση των δικαιούχων του εφάπαξ επιδόματος των 250 ευρώ. Παράλληλα, η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης αναμένεται να ελαφρύνει πάνω από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα.

Νέο μισθολόγιο και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων

Από τον Οκτώβριο του 2025, τίθεται σε εφαρμογή νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με αυξήσεις που φτάνουν έως και το 20%. Στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να στείλει σαφές μήνυμα στήριξης προς τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, επιλέγοντας στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντιες μειώσεις. Η ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς η δημογραφική κρίση αποτελεί διαρκή απειλή για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

