Η δύσκολη εξίσωση της 89ης ΔΕΘ και το στοίχημα ανακοπής της «γκρίζας ζώνης»

Κατά κοινή ομολογία η 89η ΔΕΘ είναι «προεκλογική» και περισσότερο πολιτική από ποτέ.

Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι στοίχημα επανεκκίνησης για μια τρίτη τετραετία διακυβέρνησης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητά εκτός από τα 1,5 δισ. των παροχών, όλες εκείνες τις συνθήκες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πάνω σε αυτόν τον καμβά ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις τιμές του ρεύματος που γονατίζουν την ελληνική οικογένεια και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση προκειμένου να μην εκτροχιαστούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας το οποίο καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις είναι ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης αφού είναι πανθομολογούμενο ότι αυξάνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και οδηγεί μια κρίσιμη μάζα του εκλογικού σώματος στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων.

Πρόκειται για τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν αναποφάσιστοι, απέχουν ή επιλέγουν να μη δώσουν καθαρή απάντηση στους δημοσκόπους. Το εύρος αυτού του «αχαρτογράφητου εκλογικού σώματος» αποτελεί σπαζοκεφαλιά όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα.

Εν μέσω οικονομικής κόπωσης, ακρίβειας και αυξανόμενης δυσαρέσκειας για την καθημερινότητα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεν μια σχετική υπεροχή της κυβέρνησης, αλλά και ένα αυξανόμενο ποσοστό «σιωπηλής δυσαρέσκειας» που δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα νούμερα.

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά χαρακτήρα «πολιτικού στοιχήματος» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός καλείται να παρουσιάσει ένα αφήγημα που να απαντά τόσο στις κοινωνικές πιέσεις όσο και στις εσωτερικές αμφισβητήσεις. Το στοίχημα είναι διπλό: αφενός να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων με παροχές και δεσμεύσεις που θα έχουν απήχηση, αφετέρου να κερδίσει την εμπιστοσύνη εκείνων που σήμερα παραμένουν σιωπηλοί ή αρνητικοί απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά.

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ανάλογα με το αν κινηθεί προς την αποχή, την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες που οι δημοσκοπήσεις επιχειρούν να αποτυπώσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΘ δεν είναι απλώς μια τυπική πολιτική ομιλία, αλλά ένα κρίσιμο τεστ επιρροής σε ένα ακροατήριο που παρακολουθεί με δυσπιστία, αλλά εξακολουθεί να κρατά την τελική απόφαση στα χέρια του.

