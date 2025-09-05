Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ

Ο πρωθυπουργός μία μέρα πριν την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη είχε τις τελευταίες συσκέψεις με το επιτελείο συνεργατών του

Newsbomb

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 89η ΔΕΘ και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις που θα κάνει σχετικά με τα μέτρα υπέρ των πολιτών. Ο πρωθυπουργός φέρνει μαζί του στη Θεσσαλονίκη «κουμπαρά» περίπου 1,6 δισ. ευρώ με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί ποιο θα είναι το μέτρο - έκπληξη που μόνο λίγοι συνεργάτες του ξέρουν.

Ο πρωθυπουργός μία μέρα πριν την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη είχε τις τελευταίες συσκέψεις με το επιτελείο συνεργατών του. Το ενδιαφέρον όλων στάθηκε σε δύο βασικά θέματα: Στην ομιλία του στο Βελλίδειο και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.

Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα σε εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας στο Βελλίδειο με κεντρικό θέμα το AI στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, στελέχους της εταιρείας Open AI, του Αντώνη Παπαδημητρίου από το Ίδρυμα Ωνάσης, ενός δασκάλου και μιας μαθήτριας.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει από το «κάλεσμα» που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στους δημοσιογράφους στο Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχει επιτρέπει τα πάρτι των βουλευτών και τις γιορτές και το μόνο που θα κάνει είναι να εμφανιστεί από το παραδοσιακό τραπέζι στους δημοσιογράφους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έπειτα θα εμφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου με την ομιλία του και τα μέτρα. Το πρωί της Κυριακής θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα διευκρινίζει τα μέτρα και θα απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη μάχη για τον χρόνο: Πώς η ακρίβεια δευτερολέπτου έγινε στρατηγική προτεραιότητα

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

13:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Κηφισό: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ - Πήγε στην προπόνηση και γνώρισε τους παίκτες

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Αμερικανού δικηγόρου: Εχει το ίδιο όνομα με τον Mark Zuckerberg και η Meta κλείνει διαρκώς τον λογαριασμό του στο Facebook θεωρώντας ότι είναι φαρσέρ

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πεντάδα που έστειλε την Εθνική Ελλάδας στην Ρίγα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Ανεσις: Το Midnight Express προβάλει την «Opera» του μάεστρο του giallo Dario Argento

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

11:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

11:44LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Ο Παπαχρόνης βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ