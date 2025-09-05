Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 89η ΔΕΘ και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις που θα κάνει σχετικά με τα μέτρα υπέρ των πολιτών. Ο πρωθυπουργός φέρνει μαζί του στη Θεσσαλονίκη «κουμπαρά» περίπου 1,6 δισ. ευρώ με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί ποιο θα είναι το μέτρο - έκπληξη που μόνο λίγοι συνεργάτες του ξέρουν.

Ο πρωθυπουργός μία μέρα πριν την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη είχε τις τελευταίες συσκέψεις με το επιτελείο συνεργατών του. Το ενδιαφέρον όλων στάθηκε σε δύο βασικά θέματα: Στην ομιλία του στο Βελλίδειο και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.

Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα σε εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας στο Βελλίδειο με κεντρικό θέμα το AI στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, στελέχους της εταιρείας Open AI, του Αντώνη Παπαδημητρίου από το Ίδρυμα Ωνάσης, ενός δασκάλου και μιας μαθήτριας.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει από το «κάλεσμα» που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στους δημοσιογράφους στο Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχει επιτρέπει τα πάρτι των βουλευτών και τις γιορτές και το μόνο που θα κάνει είναι να εμφανιστεί από το παραδοσιακό τραπέζι στους δημοσιογράφους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έπειτα θα εμφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου με την ομιλία του και τα μέτρα. Το πρωί της Κυριακής θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα διευκρινίζει τα μέτρα και θα απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

