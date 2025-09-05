Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ, με κάποιους να λένε ότι τα μέτρα θα φτάσουν ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ

Newsbomb

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλα είναι έτοιμα για τη ΔΕΘ με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελλίδειο να έχουν «κλειδώσει». Το ερώτημα όμως που απασχολεί αρκετούς είναι ποιο τελικά θα είναι το μέτρο - έκπληξη του πρωθυπουργού, που μόνο ελάχιστοι συνεργάτες του ξέρουν.

Πρόκειται αναμφίβολα για μέτρο φορολογικού χαρακτήρα με κάποιους να λένε ότι αφορά στον ΕΝΦΙΑ αλλά κανείς να μην αποκαλύπτει τίποτα σχετικό. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ, με κάποιους να λένε ότι τα μέτρα θα φτάσουν ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ.

Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ

Το πακέτο της ΔΕΘ, όπως έχουν ανακοινώσει στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, επικεντρώνεται και στη μεσαία τάξη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης είναι «οι αδικημένοι της τελευταίας δεκαετίας».

Είναι πολύ πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί και στους ακρίτες, καθώς ακούγεται ακόμη και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές. Όμως, οι άνθρωποι του πρωθυπουργού τηρούν σιγήν ιχθύος, γιατί το μέτρο αυτό θα είναι το ατού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και κανείς δεν θέλει να το «φιξάρει» άλλος εκτός από αυτόν με την ομιλία του στο Βελλίδειο.

Αναμφίβολα κερδισμένες από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ θα είναι και οι οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες αναμένονται αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια.

Ωφελημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα είναι και οι ένστολοι, για τους οποίους αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026. Αύξηση που θα προστίθεται σε αυτή των 100 ευρώ μηνιαίως που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026 ως επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας».

Ελαφρύνσεις έχουν προβλεφθεί και για τους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει συζητηθεί ακόμη και η κατάργησή της.

Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα των 250 ευρώ, που θα λάβουν από αυτό τον Νοέμβριο (και κάθε Νοέμβριο) οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μπορεί ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών να έχει ξεκαθαρίσει ότι το ποσό των 250 ευρώ δεν πρόκειται να αυξηθεί, όμως γίνονται «ζυμώσεις» μήπως προστεθούν και νέοι δικαιούχοι.

Το στεγαστικό στο επίκεντρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα, καθώς στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να διατεθούν στην αγορά κατοικίες που σήμερα είναι κλειστές.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» τα κλειστά ακίνητα, να αυξηθεί η προσφορά στέγης και κατά συνέπεια να συγκρατηθούν οι τιμές που σήμερα είναι στα ύψη, ανακουφίζοντας έτσι χιλιάδες νοικοκυριά, και κυρίως νέους που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Οι νέες παροχές που θα εξαγγείλει αύριο ο πρωθυπουργός από το Βελλίδειο, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Στα μέτρα του πρωθυπουργού, που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, περιλαμβάνονται:

  • Αυξήσεις στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος και στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των εξαρτώμενων τέκνων για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς επίσης και μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Το επικρατέστερο σενάριο για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη βασική φορολογική κλίμακα προβλέπει τα εξής:

  • Να αυξηθεί το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
  • Να αυξηθούν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.
  • Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τα 10.000,01 έως τα 14.000 ή τα 15.000 ή τα 16.000 ευρώ στο 15% ή στο 16% ή στο 17% ή στο 18% από 22% που είναι σήμερα για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.
  • Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τα 40.000 ευρώ και μέχρι τα 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν εξάλλου ότι δεν αποκλείεται και πρόσθετη εξαγγελία-έκπληξη για την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος όλων των πολυτέκνων με ετήσια εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ ή ανεξαρτήτως εισοδήματος.

  • Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.
  • Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%.
  • Βελτιώσεις στο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους.
  • Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ, πολυτέκνους και αναπήρους.
  • Κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αυξήσεων στις αποδοχές τους.
  • Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς του Δημοσίου και στις συντάξεις για το 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το trailer για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι - «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι βρήκαν άξιο ανταγωνιστή»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο νέος Μάο της Κίνας - Τα στρατιωτικά «σόου», τα ραντεβού με τους ισχυρούς και η... μακροζωία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» της Ιρίνα Σάικ στον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Μου έμαθες κομψότητα και στυλ»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: 18χρονος έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε όλη την χώρα - «Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θα γίνω μηχανοδηγός»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ