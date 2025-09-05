Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

Όλα είναι έτοιμα για τη ΔΕΘ με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελλίδειο να έχουν «κλειδώσει». Το ερώτημα όμως που απασχολεί αρκετούς είναι ποιο τελικά θα είναι το μέτρο - έκπληξη του πρωθυπουργού, που μόνο ελάχιστοι συνεργάτες του ξέρουν.

Πρόκειται αναμφίβολα για μέτρο φορολογικού χαρακτήρα με κάποιους να λένε ότι αφορά στον ΕΝΦΙΑ αλλά κανείς να μην αποκαλύπτει τίποτα σχετικό. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ, με κάποιους να λένε ότι τα μέτρα θα φτάσουν ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ.

Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ

Το πακέτο της ΔΕΘ, όπως έχουν ανακοινώσει στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, επικεντρώνεται και στη μεσαία τάξη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης είναι «οι αδικημένοι της τελευταίας δεκαετίας».

Είναι πολύ πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί και στους ακρίτες, καθώς ακούγεται ακόμη και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές. Όμως, οι άνθρωποι του πρωθυπουργού τηρούν σιγήν ιχθύος, γιατί το μέτρο αυτό θα είναι το ατού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και κανείς δεν θέλει να το «φιξάρει» άλλος εκτός από αυτόν με την ομιλία του στο Βελλίδειο.

Αναμφίβολα κερδισμένες από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ θα είναι και οι οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες αναμένονται αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια.

Ωφελημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα είναι και οι ένστολοι, για τους οποίους αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026. Αύξηση που θα προστίθεται σε αυτή των 100 ευρώ μηνιαίως που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026 ως επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας».

Ελαφρύνσεις έχουν προβλεφθεί και για τους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει συζητηθεί ακόμη και η κατάργησή της.

Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα των 250 ευρώ, που θα λάβουν από αυτό τον Νοέμβριο (και κάθε Νοέμβριο) οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μπορεί ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών να έχει ξεκαθαρίσει ότι το ποσό των 250 ευρώ δεν πρόκειται να αυξηθεί, όμως γίνονται «ζυμώσεις» μήπως προστεθούν και νέοι δικαιούχοι.

Το στεγαστικό στο επίκεντρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα, καθώς στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να διατεθούν στην αγορά κατοικίες που σήμερα είναι κλειστές.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» τα κλειστά ακίνητα, να αυξηθεί η προσφορά στέγης και κατά συνέπεια να συγκρατηθούν οι τιμές που σήμερα είναι στα ύψη, ανακουφίζοντας έτσι χιλιάδες νοικοκυριά, και κυρίως νέους που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Οι νέες παροχές που θα εξαγγείλει αύριο ο πρωθυπουργός από το Βελλίδειο, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Στα μέτρα του πρωθυπουργού, που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, περιλαμβάνονται:

Αυξήσεις στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος και στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των εξαρτώμενων τέκνων για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς επίσης και μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Το επικρατέστερο σενάριο για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη βασική φορολογική κλίμακα προβλέπει τα εξής:

Να αυξηθεί το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Να αυξηθούν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τα 10.000,01 έως τα 14.000 ή τα 15.000 ή τα 16.000 ευρώ στο 15% ή στο 16% ή στο 17% ή στο 18% από 22% που είναι σήμερα για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τα 40.000 ευρώ και μέχρι τα 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν εξάλλου ότι δεν αποκλείεται και πρόσθετη εξαγγελία-έκπληξη για την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος όλων των πολυτέκνων με ετήσια εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ ή ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.

Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%.

Βελτιώσεις στο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ, πολυτέκνους και αναπήρους.

Κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αυξήσεων στις αποδοχές τους.

Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς του Δημοσίου και στις συντάξεις για το 2026.

