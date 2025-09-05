ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

«Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ με τις εξαγγελίες να γίνονται αύριο, Σάββατο, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα είναι σχεδόν έτοιμο με το επιτελείο του πρωθυπουργού να εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, για να μπουν και οι τελευταίες πινελιές.

Το μεγαλύτερο μέρος του «πακέτου» των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης περιλαμβάνει μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας που θα αφορούν περίπου 4.000.000 φορολογούμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολουμένους, αγρότες και εισοδηματίες.

Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού περιλαμβάνονται και μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων που θα αφορούν κυρίως συνταξιούχους αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι και νέοι εργαζόμενοι.

Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Στα μέτρα του πρωθυπουργού, που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, περιλαμβάνονται:

Αυξήσεις στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος και στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των εξαρτώμενων τέκνων για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς επίσης και μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Το επικρατέστερο σενάριο για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη βασική φορολογική κλίμακα προβλέπει τα εξής:

Να αυξηθεί το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Να αυξηθούν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τα 10.000,01 έως τα 14.000 ή τα 15.000 ή τα 16.000 ευρώ στο 15% ή στο 16% ή στο 17% ή στο 18% από 22% που είναι σήμερα για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τα 40.000 ευρώ και μέχρι τα 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν εξάλλου ότι δεν αποκλείεται και πρόσθετη εξαγγελία-έκπληξη για την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος όλων των πολυτέκνων με ετήσια εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ ή ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.

Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%.

Βελτιώσεις στο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ, πολυτέκνους και αναπήρους.

Κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αυξήσεων στις αποδοχές τους.

Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς του Δημοσίου και στις συντάξεις για το 2026.

