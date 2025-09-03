Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

Φουντώνουν τα σενάρια ότι το πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνει και μια έκπληξη που θα έχει να κάνει με τον ΕΝΦΙΑ.

Πέρυσι ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσεις μείωση του ΕΝΦΙΑ για όσους ασφάλιζαν τα ακίνητά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, και φέτος θα υπάρξει ειδική αναφορά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία ωστόσο δεν θα αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων στα αστικά κέντρα, αλλά στην περιφέρεια και μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί.

Μέχρι ώρας το μέτρο φαίνεται ότι θα αφορά σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας και μένει να δούμε αν θα μπει πληθυσμιακό όριο.

Αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας

Γενικότερα πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα του 2026, με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιλογή εστίασης στους άμεσους φόρους –και όχι στους έμμεσους– αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.

