ΕΝΦΙΑ: Ποιες πυρόπληκτες περιοχές απαλάσσονται από την καταβολή του για τρία έτη

Η παρούσα ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Newsbomb

ΕΝΦΙΑ: Ποιες πυρόπληκτες περιοχές απαλάσσονται από την καταβολή του για τρία έτη
EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία (3) έτη θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες.

Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη.

Η απαλλαγή ισχύει για κτήρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική ελάφρυνση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Χρυσάφι πληρώνουν οι γονείς για λίγα τετραγωνικά

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Πάνω από 100 παραβάσεις και «λουκέτα» σε τουριστικούς προορισμούς μέσα σε μία εβδομάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Κακουργηματικές διώξεις σε δύο ιερείς και επιχειρηματίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρρήκτες «βάζουν στο μάτι» σπίτια αδειούχων - Καρέ καρέ η δράση τους

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές σε δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιες πυρόπληκτες περιοχές απαλάσσονται από την καταβολή του για τρία έτη

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:55ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες ζητά άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

04:41ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστεία κατά κυβέρνησης Τραμπ- Χρησιμοποιεί ΤΝ για να παρακολουθεί μετανάστες - φοιτητές

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σχέδιο διαφυγής στην Αργεντινή από τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε τραγουδιστής που εξυμνούσε εμπόρους ναρκωτικών - Τα μπλεξίματα με τα καρτελ

03:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Βανς ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Συγκινητικό βίντεο με κατοίκους να αποχαιρετούν τους τουρίστες κάνοντας… βουτιές στο λιμάνι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

22:47LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει φορώντας ημιδιάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα – Φωτογραφίες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρρήκτες «βάζουν στο μάτι» σπίτια αδειούχων - Καρέ καρέ η δράση τους

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος για βιασμό 66χρονης - «Ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος γιατί χώρισα»

21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ