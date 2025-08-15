Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους

Οι κάτοικοι περιμένουν με αγωνία τις αποζημιώσεις, ενώ το υπουργείο ανακοίνωσε ειδικές ρυθμίσεις στον ΕΝΦΙΑ για τα καμένα ακίνητα - «Έλεγξαν τα σπίτια μας, περιμένουμε, θα λάβουμε άραγε;», λένε χαρακτηριστικά οι πληγέντες στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Πάτρα. Στόχος των ελέγχων είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μηχανισμών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής στους πληγέντες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες ξεκίνησαν από το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα. Τα κλιμάκια, όπως τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

9690c131-7e72-462a-83a7-35ec934ccbdd.jpg

Οι κάτοικοι περιγράφουν στο Newsbomb.gr με πόνο και αγωνία την κατάσταση των περιουσιών τους. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, του οποίου το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, μιλώντας στο Νewsbomb είπε ότι το κλιμάκιο έβαλε κόκκινο χρώμα στο καμένο σπίτι του, που σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο για κατοικία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «έγινε ο πρώτος έλεγχος, περιμένω τον επόμενο, αλλά παραμένει αβέβαιο τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις».

0027fa35-ee48-437a-b92c-ad38fe857bfb.jpg

Ο Θωμάς Αριστείδης, ιδιοκτήτης καμένης χωματερής, περιγράφει τη δική του αγωνία: «Στον πρώτο έλεγχο μου είπαν ότι δεν έχει υποστεί τόσες ζημιές, αλλά έχει καεί όλος ο εξοπλισμός και το λογιστήριο. Περιμένω υπομονετικά τον επόμενο έλεγχο για να μάθω πότε θα πάρω αποζημίωση. Δεν ξέρουμε τίποτα, θα την πάρουμε; Θα τα φτιάξουμε μόνοι μας; Τι να περιμένουμε;», λέει χαρακτηριστικά.

Οι αυτοψίες διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στις κατοικίες τους τις ημέρες των ελέγχων, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης. Όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ έχουν ενεργοποιηθεί, με το προσωπικό να κατανέμεται στις περιοχές σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιφερειακής ενότητας.

Τα κλιμάκια μοιράζουν στους πυρόπληκτους το παρακάτω φυλλάδιο οδηγιών:

7414e31b-9362-4e98-be3d-fd5c56a06c71-1.jpg

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι όσοι πλήττονται από τις πυρκαγιές θα τύχουν ειδικών ρυθμίσεων στον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες καμένων ακινήτων θα επωφεληθούν από απαλλαγές ή μειώσεις φόρου για το 2025, με στόχο την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες περιμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και της επανόρθωσης των ζημιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

06:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους - Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους - «Τι να περιμένουμε»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα ήθη και έθιμα για τους εορτασμούς της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου – Η κορυφαία Θεομητορική εορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Αυγούστου

04:04ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις των επιταγών αγοράς βιβλίου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Κασμίρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 3-4 (πέναλτι): Τεράστια πρόκριση για το «τριφύλλι»!

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

01:22ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω το πρόβατο: Το ζώο στην Αχαΐα που έγινε viral, βρήκε όνομα και… σπίτι σε φάρμα vegan

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν στα playoffs Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Τα highlights από τις μεγάλες προκρίσεις

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα ήθη και έθιμα για τους εορτασμούς της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ