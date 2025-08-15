Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους

Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Πάτρα. Στόχος των ελέγχων είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μηχανισμών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής στους πληγέντες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες ξεκίνησαν από το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα. Τα κλιμάκια, όπως τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

Οι κάτοικοι περιγράφουν στο Newsbomb.gr με πόνο και αγωνία την κατάσταση των περιουσιών τους. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, του οποίου το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, μιλώντας στο Νewsbomb είπε ότι το κλιμάκιο έβαλε κόκκινο χρώμα στο καμένο σπίτι του, που σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο για κατοικία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «έγινε ο πρώτος έλεγχος, περιμένω τον επόμενο, αλλά παραμένει αβέβαιο τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις».

Ο Θωμάς Αριστείδης, ιδιοκτήτης καμένης χωματερής, περιγράφει τη δική του αγωνία: «Στον πρώτο έλεγχο μου είπαν ότι δεν έχει υποστεί τόσες ζημιές, αλλά έχει καεί όλος ο εξοπλισμός και το λογιστήριο. Περιμένω υπομονετικά τον επόμενο έλεγχο για να μάθω πότε θα πάρω αποζημίωση. Δεν ξέρουμε τίποτα, θα την πάρουμε; Θα τα φτιάξουμε μόνοι μας; Τι να περιμένουμε;», λέει χαρακτηριστικά.

Οι αυτοψίες διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στις κατοικίες τους τις ημέρες των ελέγχων, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης. Όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ έχουν ενεργοποιηθεί, με το προσωπικό να κατανέμεται στις περιοχές σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιφερειακής ενότητας.

Τα κλιμάκια μοιράζουν στους πυρόπληκτους το παρακάτω φυλλάδιο οδηγιών:

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι όσοι πλήττονται από τις πυρκαγιές θα τύχουν ειδικών ρυθμίσεων στον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες καμένων ακινήτων θα επωφεληθούν από απαλλαγές ή μειώσεις φόρου για το 2025, με στόχο την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες περιμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και της επανόρθωσης των ζημιών.

