Δημήτρης Παπαστεργίου: Στη ΔΕΘ θα δείξουμε το νέο wallet

Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το νέο wallet, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο Action24 ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο wallet θα βγει στον «αέρα» σε περίπου 10 ημέρες. Μάλιστα, όπως σημείωσε, το νέο wallet θα περιέχει όσα έχουμε σήμερα αλλά πιο ομαδοποιημένα και τακτοποιημένα.

Οι «θυρίδες» του πολίτη θα βρίσκονται σε πιο εμφανές σημείο, γιατί σε αυτές το Δημόσιο αποθέτει σημαντικά έγγραφα. Παράλληλα, ο ψηφιακός βοηθός θα βρίσκεται σε πιο περίοπτη θέση στο νέο wallet. Εκεί, όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, π.χ. θα του λέμε ότι χρειαζόμαστε μια υπεύθυνη δήλωση και θα μας ρωτά ποιο είναι το κείμενο. «Εμείς με τη σειρά μας θα του λέμε το κείμενο και η υπεύθυνη δήλωση θα εκδίδεται κατευθείαν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.