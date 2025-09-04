ΔΕΘ: «Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα ως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα

«Είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης», με τη δήλωση αυτή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δίνει το στίγμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

Δύο 24ωρα πριν από την έναρξης της 89ης ΔΕΘ, Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο «κλείδωσαν» το πακέτο με τα μέτρα του 2026, το οποίο θα κινηθεί πάνω από 1,6 δισ. ευρώ και θα ενσωματώνει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και το συνταξιοδοτικό.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, η νέα φορολογική κλίμακα έχει σχεδιαστεί με «έξυπνο» τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις».

Ποια μέτρα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ

Στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνονται:

Αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων: Έρχεται νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με αυξήσεις έως 20%

Αυξήσεις σε συνταξιούχους: Από τον Ιανουάριο του 2026 οι συντάξεις θα αυξηθούν στα επίπεδα του 2,5% έως 2,8%. Παράλληλα, όπως αναφέρουν Τα Νέα, μειώνεται η παρακράτηση φόρου, ενώ παρεμβάσεις αναμένονται στην προσωπική διαφορά που θα ξεπαγώνουν αυξήσεις στις συντάξεις για περίπου 600.000 συνταξιούχους

Αύξηση κατώτατου μισθού: Από 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει από τα 880 ευρώ στα 911 ευρώ. Η αύξηση συνδυάζεται με την επαναφορά τριετιών

Αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους.

Παρεμβάσεις για να πέσουν στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα

Ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης και διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

