Όλα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη ΔΕΘ, το μεταναστευτικό, τις τουρκικές προκλήσεις και τον Αλέξη Τσίπρα

Μαρινάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο»
Για τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις στο Θρακικό πέλαγος, το μεταναστευτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τους Τούρκους ψαράδες και τους πυροβολισμούς στο Θρακικό πέλαγος λέγοντας πως κάθε φορά που πρέπει να υπάρχει παρέμβαση, επεμβαίνει η αρμόδια αρχή.

«Η Ελλάδα φύλαξε τα σύνορά της», είπε αμέσως μετά αναφορικά με το μεταναστευτικό επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές παρέμειναν σε χαμηλά νούμερα τους τελευταίους μήνες. Υπενθύμιζε την υπογραφή ΑΟΖ με την Ιταλία καθώς και άλλες ενέργειες της κυβέρνησης, οι οποίες δεν είχαν γίνει από αντίστοιχες προηγούμενες.

Επανέλαβε τους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πως η συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα λάβει χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης μέσω του καλωδίου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο συνολικά για τη Ευρώπη. «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο», είπε και τόνισε πως «η δική μας θέση δεν αλλάζει». Το έργο προχωράει όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, υπογράμμισε αμέσως μετά.

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης. «Έχουμε δει ανάληψη πολιτικής ευθύνης», είπε αρχικά, υπενθυμίζοντας όσα είχε πει ο πρωθυπουργός σε ομιλία του στο Καρπενήσι, ότι δηλαδή «θα πάρουμε πίσω τα χρήματα». Συμπλήρωσε πως «Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήδη παίρνουμε τα χρήματα» απ' όσους δεν τα δικαιούνταν, ενώ έκανε λόγο για τις μεθόδους όπως πχ. οι δημεύσεις περιουσίας. Μίλησε για τα 1036 ΑΦΜ και τα 22 εκατομμύρια ευρώ που δεσμεύτηκαν. «Αναλάβαμε την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όποια λάθη και αστοχίες», είπε και πρόσθεσε πως «έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι μετά το 2019, πριν παρέμβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία». Ολοκληρώνοντας επί του εν λόγω θέματος είπε «Να μπουν φυλακή οι ένοχοι και να πληρώσουν, αλλά και να συνεχίσουν να πληρώνονται όσοι δικαιούνται τις επιδοτήσεις».

Αμέσως μετά, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για τα όσα αναμένονται να ειπωθούν διά στόματος πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σάββατο. «Μόνιμα μέτρα για όλους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στήριξη στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους δημόσιους υπαλλήλους» θα είναι ο χαρακτήρας της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, είπε ο ίδιος ενώ τόνισε πως θα υπάρχει μια σειρά φοροελαφρύνσεων με μόνιμο χαρακτήρα.

Σχετικά με τις επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο των μέτρων, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «με βάση τους κανόνες της Ευρώπης, αν δώσουμε τον 13ο μισθό, τότε ο συνταξιούχος, ο δημόσιος υπάλληλος και άλλοι δεν θα πάρουν τίποτα».

Κλείνοντας, μίλησε για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του μέσω της ίδρυσης νέου κόμματος. «Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός. Το μόνο μας άγχος είναι όταν θα κριθούμε, να κριθούμε για το αν καταφέραμε να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας».

