Νέος αποχαιρετισμός της Ζωής στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

Μια προσωπική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον πρώην -πλέον- βουλευτή της

Νέος αποχαιρετισμός της Ζωής στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»
Μετά την μακροσκελή δήλωσή της on camera, το απόγευμα της Τετάρτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε στα social media και ένα γραπτό μήνυμα, εξίσου μακροσκελές και σε προσωπικό ύφος, με το οποίο αποθεώνει τον Διαμαντή Καραναστάση και την προσφορά του στο κόμμα.

«Με την αγάπη και την πίστη μας, και με τον Διαμαντή», φτάσαμε ως εδώ, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ένα κείμενο, αυτή τη φορά 510 λέξεων, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας γράφει πως ο πρώην βουλευτής, επί δέκα χρόνια κατέθεσε την ψυχή και το μυαλό του «σε εμένα, στην Πλεύση μας, για να γίνει αυτό το ατίθασο, ακτινοβόλο, πρωτοποριακό και ρηξικέλευθο κίνημα, που πάντα έκανε τα πράγματα αλλιώς».

Η ανάρτηση απευθύνεται στον Διαμαντή Καραθανάση -ξεκινά «Διαμαντή, ήσουν πάντα στην πρωτοπορία» και καταλήγει: Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος. Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο» και για υπογραφή μια μόνο λέξη: «Ζωή».

«Με τόλμη και πίστη και φαντασία. Με ανοιχτωσιά. Με αλήθεια. Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή, με την καρδιά και με το μοναδικό μυαλό σου», γράφει στην αρχή του κειμένου της.

«Ο Διαμαντής ήταν πίσω από κάθε βήμα, κάθε λέξη, κάθε τολμηρή κίνηση, αλλά και μπροστά, στο φως. Εκείνος που έστιβε το μυαλό του για το μήνυμά μας, για να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, για να φέρουμε την κοινωνία μπροστά και για να αλλάξουμε τον κόσμο, με αγάπη», γράφει σε άλλο σημείο.

Όλη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντόπουλου

Διαμαντή, ήσουν πάντα στην πρωτοπορία. Πάντα ταγμένος στην αλήθεια. Και στη δημιουργία. Ένας ατόφιος καλλιτέχνης, που επί 10 χρόνια σχεδόν καταθέτει την ψυχή του, το μυαλό του, την δημιουργικότητα, τις ιδέες του, την μοναδική του ικανότητα να συλλαμβάνει, να συνθέτει, να σχεδιάζει, σε εμένα, στην Πλεύση μας, για να γίνει αυτό το ατίθασο, ακτινοβόλο, πρωτοποριακό και ρηξικέλευθο κίνημα, που πάντα έκανε τα πράγματα αλλιώς, πάντα φώτιζε πλευρές αθέατες, πάντα έψαχνε το θετικό και το δίκαιο και άνοιγε δρόμους, άνοιγε δρόμους, δρόμους καθαρούς και ξάστερους. Με τόλμη και πίστη και φαντασία. Με ανοιχτωσιά. Με αλήθεια. Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή, με την καρδιά και με το μοναδικό μυαλό σου.

Έτσι έγινε η Πλεύση Ελευθερίας και έτσι έφτασε ως εδώ.. Χωρίς χρήματα, χρηματοδότες, κρυφές ή φανερές «επιχορηγήσεις», με την αγάπη και την πίστη μας, και με τον Διαμαντή

να εμπνέεται, να συλλαμβάνει, να επινοεί τόσα και τόσα, που κανένα στρατηγείο πολιτικού σχεδιασμού και καμμία εταιρία επικοινωνίας δεν μπορεί να συλλάβει.

Από το πρώτο σποτάκι της Πλεύσης Ελευθερίας, με τα 6 Δέλτα να σχηματίζουν ρυθμικά το καραβάκι μας, στα αυτοσχέδια βίντεο στην ταράτσα των σπιτιών και των γραφείων μας,

στα καλέσματα στον κόσμο, στις περιοδείες και τις ομιλίες σε όλο τον κόσμο, ο Διαμαντής ήταν πίσω από κάθε βήμα, κάθε λέξη, κάθε τολμηρή κίνηση, αλλά και μπροστά, στο φως.

Εκείνος που έστιβε το μυαλό του για το μήνυμά μας, για να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, για να φέρουμε την κοινωνία μπροστά και για να αλλάξουμε τον κόσμο, με

αγάπη. Εκείνος που έβγαινε πάντα μπροστά στα δύσκολα, ασπίδα προστασίας και τείχος απέναντι στις επιθέσεις.

Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος έβαλε στο επίκεντρο την αγάπη, στην οποία πιστεύει τόσο απόλυτα και βαθιά. Και ο ίδιος δέχθηκε τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος, ακριβώς γιατί το Σύστημα κατάλαβε τι αντιπροσωπεύει ο Διαμαντής.

Προσπάθησα να σε μεταπείσω. Και την ίδια ώρα, καταλάβαινα και καταλαβαίνω πόσο σημαντική, υπαρξιακή, είναι η απόφαση ζωής και αρχής που παίρνεις. Έχοντας επί σχεδόν 10 χρόνια προσφέρει όλο σου το είναι, σε δημιουργικότητα, ιδέες, κείμενα, πρωτοπορία.

Έχοντας επί 2,5 χρόνια στη Βουλή συγκροτήσει ένα ξεχωριστό υπόδειγμα βουλευτή, με αστείρευτη έμπνευση, δημιουργία, θέληση. Υπόδειγμα-παράδειγμα, απέναντι στη λάσπη, την τοξικότητα, την βρομιά και τον βούρκο του συστήματος.

Φεύγεις νικητής, αφήνοντας την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη και την τελευταία μεγάλη εκδήλωση-τομή για τα πολιτικά χρονικά, που ήδη γράφτηκε στην ιστορία: ο Άνθρωπος μπροστά! Με παρουσίαση του Παγκόσμιου Δικτύου και του Προγράμματός μας.

Σε στηρίζω με όλη μου την δύναμη, σε σέβομαι, σε τιμώ, και σου είμαι ευγνώμων, για όλα!

Και για τον αγέρωχο τρόπο με τον οποίο παραιτήθηκες από ένα μεγάλο αξίωμα, για να μην παραιτηθείς από τις αξίες σου, από την καθαρότητα, τη δημιουργία και τον Πολιτισμό.

Πράξη που κανένας από όσους μικρόψυχα και θρασύδειλα σε λιθοβολούσαν δεν θα είχε ποτέ το ανάστημα και το μεγαλείο να κάνει.

Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος.

Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο.

Ζωή

Η δήλωση On camera για την παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση

