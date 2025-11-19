«Ψυχή, ιθύνων νους, εμπνευστής και στρατηγός»: Το εγκώμιο της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση

Με μια μακροσκελή και φορτισμένη δήλωση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχαιρέτησε τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, χαρακτηρίζοντας την πράξη του ως «βαθιά πολιτική» και «παρακαταθήκη».

Ήθος και πολιτική παρακαταθήκη

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έπλεξε το εγκώμιο του 51χρονου καλλιτέχνη και πολιτικού, τονίζοντας ότι η πράξη του αποδεικνύει πως «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε θα γίνουμε ποτέ».

«Ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, στον πολιτισμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο, στη δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα», δήλωσε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η παραίτηση είναι μια «πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη», η οποία έρχεται την ώρα που «κάποιοι άλλοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας».

Ο κ. Καραναστάσης, αποχωρώντας από τη Βουλή, αφήνει «πολιτική και κοινωνική παρακαταθήκη ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται τη βρομιά του συστήματος εξουσίας».

Η ψυχή της Πλεύσης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τη δεκαετή προσφορά του κ. Καραναστάση στην Πλεύση Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντάς τον «ψυχή, ιθύνοντα νου, εμπνευστή και στρατηγό» σε πολλές μάχες του κόμματος.

Η απόφαση της παραίτησης, η οποία ήταν «βαθιά συνειδητοποιημένη» και πάρθηκε πριν την πρόσφατη «ιστορική» εκδήλωση του κόμματος, αποτελεί «το τελευταίο του μεγάλο δώρο».

«Φεύγει από τη Βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη: «Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε, εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγματα...».

Ο Διαμαντής Καραναστάσης με τη Ζωή Kωνσταντοπούλου στα έδρανα της Βουλής Eurokinissi

Καραναστάσης: Η ανοχή μου στη βρομιά έχει όρια

Με μία μακροσκελή ανάρτηση υπό τον τίτλο «Σαν το Γάλα μες στις Μύγες», ο κ. Καραναστάσης, ανέφερε ότι η Πλεύση Ελευθερίας αποτελεί το «τρίτο παιδί» του και σημείωσε ότι σκεφτόταν τη σημερινή του απόφαση εδώ και μήνες.

Μάλιστα, ανακοινώνοντας την επιστροφή του στον χώρο του Πολιτισμού, αναφέρει ότι εξαντλήθηκε η ανοχή του στη… βρομιά.

«Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα, όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι. Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Τέλος, να σημειωθεί πως η δικηγόρος Έλλη Ρούσσου αναμένεται να καταλάβει την έδρα του Δημήτρη Καραναστάση στη Βουλή.

Διαβάστε επίσης