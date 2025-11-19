Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Διαμαντής Καραναστάσης που παραιτήθηκε το πρωί της Τετάρτης από τη θέση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η είδηση της παραίτησης του βουλευτή της «Πλεύσης Ελευθερίας», Διαμαντή Καραναστάση το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, με τον ίδιο να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης.

«Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα, όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι. Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους», έγραψε μεταξύ άλλων στα κοινωνικά δίκτυα.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έγραψε ότι «την ευχαριστώ για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία.

Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας. Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

Ποιος θα πάρει την έδρα του

Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίζουμε ποιος θα πάρει την έδρα του Διαμαντή Καραναστάση μετά την παραίτησή του, αν και κανονικά προβλέπεται η έδρα να καταλήγει στον πρώτο επιλαχόν στη λίστα της Α’ Αθηνών της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Ωστόσο, στις δεύτερες εκλογές του 2023, οι οποίες δεν έγιναν με σταυρό αλλά με λίστα, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ακολούθησε την πεπατημένη: Δηλαδή να καταρτίσει τη λίστα με βάση τη σταυροδοσία των πρώτων εκλογών, αλλά αποφάσισε να ανατρέψει τη σειρά αλλά και τις εκλογικές περιφέρειες των υποψηφίων της.

Η σταυροδοσία στις (πρώτες) εκλογές Μαΐου 2023 στην Α’ Αθηνών:

Η λίστα της Πλεύσης Ελευθερίας στην Α’ Αθηνών στις (δεύτερες) εκλογές Ιουνίου 2023:

Επομένως, αν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αποφασίσει να παρέμβει και να ζητήσει κάποια ενδεχόμενη παραίτηση, η έδρα του Διαμαντή Καραναστάση θα περάσει στη δικηγόρο Έλλη Ρούσσου.

