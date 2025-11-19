Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος

Με ένα αποθεωτικό μήνυμα που εκτείνεται σε κείμενο 470 λέξεων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από σχεδόν έξι ώρες, σχολιάζει με εγκωμιαστικά λόγια την παραίτηση του πολιτικού συντρόφου της από το βουλευτικό αξίωμα.

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος
Με μία διθυραμβική δήλωση 470 λέξεων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πειτα από σχεδόν έξι ώρες, σχολιάζει με εγκωμιαστικά λόγια την παραίτηση του πολιτικού συντρόφου της Διαμαντή Καραναστάση.

Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων, στη μακροσκελή δήλωσή της, όπου μιλά μόνο με θετικά λόγια για τον πρώην, πλέον, βουλευτή της.

«Ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του στον πολιτισμό στην αγάπη για τον άνθρωπο στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρησιμοποιώντας σχεδόν ποιητικό ύφος για τον πολιτικό της σύντροφο.

Στην εκτενή δήλωσή της, η οποία ήταν γεμάτη από αποθεωτικές αναφορές για τον μέχρι πρότινος βουλευτή του κόμματός της, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ο Διαμαντής το απέδειξε με κάθε πράξη του και κάθε ρανίδα της υπέρβασης του με τις επιλογές του με όλα όσα έδωσε και την πολιτική παραίτηση του από το αξίωμα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του στον πολιτισμό στην αγάπη για τον άνθρωπο στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα».

Η αρχηγός του κόμματος μάλιστα, επέλεξε να αναφερθεί στην προσφορά του Διαμαντή Καραναστάση στην Πλεύση Ελευθερίας: «Η παραίτηση έρχεται μετά από δέκα σχεδόν χρόνια προσφοράς στην Πλεύση. Είναι η ψυχή ο ιθύνων νους ο εμπνευστής και ο στρατηγός σε πάρα πολλές μαχες και νίκες, εκείνος που πίστεψε επέμεινε και υπέμεινε», είπε από το περιστύλιο της Βουλής, σχεδόν έξι ώρες αφότου ο πρώην βουλευτής δημοσιοποίησε την απόφασή του.

Μεταξύ άλλων, για τον ρόλο που είχε ο κ. Καραναστάσης στην πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Έχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι απόφαση του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από την βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική».

Αναφερόμενη στην εκδήλωση για το πρόγραμμα του κόμματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η απόφαση του παρθηκε πριν την μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε».

«Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μάλιστα, απευθύνθηκε σε δεύτερο πρόσωπο στον Διαμαντή Καραναστάση, λέγοντάς «Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε», προσθέτοντας πως «μια μέρα όχι τόσο μακριά, η Βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς, όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί».

«Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση, κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω, "Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε, εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγμα και μια μέρα όχι τόσο μακριά η Βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς, όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί"», ήταν η τελευταία αποστροφή της δήλωσής της.

Η παραίτηση Καραναστάση

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής και επιστρέφει στον Πολιτισμό καθώς «η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους».

Παράλληλα, στο ίδιο μήνυμα είχε πλέξει το εγκώμιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου τονίζοντας χαρακτηρίζοντάς τη «μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

Τη θέση του Διαμαντή Καραναστάση αναλαμβάνει η δικηγόρος Έλλη Ρούσσου.

Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την παραίτηση Καραναστάση

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε θα γίνουμε ποτέ δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ο Διαμαντής το απέδειξε με κάθε πράξη του και κάθε ρανίδα της υπέρβασης του με τις επιλογές του με όλα όσα έδωσε και την πολιτική παραίτηση του από το αξίωμα δεν είμαστε όλοι ίδιοι την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του στον πολιτισμό στην αγάπη για τον άνθρωπο στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα.

Η παραίτηση είναι μια πράξη βαθιά πολιτική αληθινή και δύσκολη όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής σπάνιος άνθρωπος, αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται την βρωμιά του συστήματος εξουσίας.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η απαίτηση τον τιμά, τιμά την πλεύση ελευθερίας που την ίδρυσε και την ανέστησε την έφερε μέσα στη βουλή και την φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές.

Η παραίτηση έρχεται μετά από δέκα σχεδόν χρόνια προσφοράς στην Πλεύση. Είναι η ψυχή ο ιθύνων νους ο εμπνευστής και ο στρατηγός σε πάρα πολλές μαχες και νίκες, εκείνος που πίστεψε επέμεινε και υπέμεινε.

Αφήνει το βουλευτικό αξίωμα μετά από άλλη μια μεγάλη ιστορική νίκη την μεγάλη μας εκδήλωση που την εμπνεύστηκε την σχεδίασε την πραγματοποίησε του παγκόσμιου δικτύου και του προγράμματος πλεύσης ελευθερίας.

Ήταν μια στιγμή πολιτική που έμεινε ήδη στην ιστορία και έγραψε ιστορία, ανεκτίμητη παρακαταθήκη που ο Διαμαντής αφήνει στην πλεύση αλλά πολίτες. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και προφανώς δεν μπορώ να την περικλείσω σε μια δήλωση. Εχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι απόφαση του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από την βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική. Οι ομιλίες του δεν έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο ούτε με αυτήν την αλήθεια, ξέρετε πόσο τον αγαπούν οι εργαζόμενοι εδώ στην Βουλή.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Κατακτούσε και μετέδιδε και αναμετέδιδε τον πολιτισμό. Η απόφαση του παρθηκε πριν την μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση, κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω Διαμαντή τον κόσμο θα τον αλλάξουμε εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγμα και μια μέρα όχι τόσο μακριά η βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

