Παραίτηση Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε την παραίτησή του την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα στο οποίο είχε εκλεγεί με την «Πλεύση Ελευθερίας».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου αν και έχουν περάσει τρεις ώρες δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο δεδομένου και της προσωπικής τους σχέσης.

«Ο Διαμαντής βάζει τον ψηλά τον πήχη»

Πριν από λίγες ημέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μιλήσει στο mega για τον Διαμαντή Καραναστάση υποστηρίζοντας:

«Ο Διαμαντής σε όλη αυτήν την πορεία είναι εκείνος που εμπνέεται, οραματίζεται, που βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, που βάζει όλη του τη δημιουργικότητα και που προτείνει πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με όλη την τετριμμένη πολιτική διαδικασία. Ο Διαμαντής έχει δεχθεί τρομερό ‘πόλεμο’ και στοχοποίηση ακριβώς για αυτό που κάνει. Φυσικά είμαι και εγώ στόχος μέσω του Διαμαντή και το αντίστροφο».

Η «προφητική» τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναφέρει σε δημόσια τοποθέτησή της στην Βουλή πριν από λίγους μήνες για τον Διαμαντή Καραναστάση: «Είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, που ήρθε από τη Λάρισα στην Αθήνα, που αγαπάει την πατρίδα του, μόνος του πέρασε στη σχολή στην 1η σχολή της 1ης δέσμης και μόνος του την εγκατέλειψε για το όνειρό του. Είναι εκείνος που ήταν επιτυχημένος πρωταγωνιστής στην τηλεόραση την άφησε για το θέατρο και τώρα του λείπει που είναι κλεισμένος εδώ πολλές ώρες».

Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση

Το πρωί της Τετάρτης, ο ηθοποιός και πρώην πλέον βουλευτής έγραψε μεταξύ άλλων στα κοινωνικά δίκτυα ότι ««Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα, όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι. Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Διαμαντής Καραναστάσης έγραψε ότι «την ευχαριστώ για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία.

Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας. Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

