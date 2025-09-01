Μαρινακής για την εκδίωξη Ισραηλινών τουριστών στη Νάξο: «Είναι ανατριχιαστικό»

Πρόκειται για το συμβάν με τους Ισραηλινούς που εκδιώχθηκαν από ελληνική ταβέρνα με τον ιδιοκτήτη να τους αποκαλεί «δολοφόνους μωρών»

Μαρινακής για την εκδίωξη Ισραηλινών τουριστών στη Νάξο: «Είναι ανατριχιαστικό»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών αναφέρθηκε στο περιστατικό με τους Ισραηλινούς τουρίστες, που εκδιώχθηκαν από ιδιοκτήτη εστιατορίου στο νησί της Νάξου.

Ο Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε το συμβάν, το χαρακτήρισε ως «ανατριχιαστικό» αλλά και υποκριτικό, ενώ για το νομικό σκέλος της υπόθεσης, παρέπεμψε στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Ως προς το νομικό σκέλος, το σκέλος που αφορά, δηλαδή, τη Δικαιοσύνη, προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά την οποία περιγράψατε εμπίπτει σε κάποια διάταξη είτε του αντιρατσιστικού νόμου, δηλαδή μιας ειδικής ποινικής νομοθεσίας, είτε ενός άρθρου του Ποινικού Κώδικα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της η Δικαιοσύνη χωρίς πάρα πολλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις, εκπροσωπώντας την εκτελεστική εξουσία, στη Δικαιοσύνη, αλλά νομίζω διατυπώνω το λογικό.

Εφόσον, λοιπόν, οπουδήποτε στη χώρα και για οποιονδήποτε λόγο και οποιοδήποτε κίνητρο και στο τέλος της ημέρας αυτά θα αποδειχθούν ή δε θα αποδειχθούν, οφείλει η Δικαιοσύνη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν εκπροσωπώ τη δικαστική εξουσία, ούτε μπορώ σε καμία περίπτωση να παρέμβω.

Ευτυχώς, από το 2019 και μετά στη χώρα μας και στο Μαξίμου συγκεκριμένα, δεν λειτουργούν παρα- υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως είχε πει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, με μια κυνική παραδοχή.

Τώρα στο υπόλοιπο της συζήτησης νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικό, στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, τη χώρα της φιλοξενίας, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Είναι ανατριχιαστικό. Είναι άλλο πράγμα να αντιδράς σε κάτι το οποίο συμβαίνει, να ζητάς κατάπαυση του πυρός, προστασία των αμάχων. Είναι μια υγιής αντίδραση, για να προλάβω τους γνωστούς αγνώστους που δημιουργούν εντυπώσεις στους πολίτες.

Κι είναι άλλο πράγμα, επειδή αντιδράς σε κάτι που κάνει ένα κράτος και έχεις μία συγκεκριμένη στάση, να θες να τιμωρήσεις έναν άνθρωπο λόγω του θρησκεύματός του. Εδώ πέρα, ούτε καν της εθνικότητάς του. Φαντάζομαι, θυμάστε και λόγω της εμπειρίας σας, ποιοι το κάνανε αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, στην Ελλάδα να λες σε κάποιον «φύγε, σήκω και φύγε» λόγω του θρησκεύματός του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε και πάλι.

Το ξαναλέω. Η δικαιοσύνη οφείλει -και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει- εφόσον, αυτή η συμπεριφορά -δεν θα το κρίνω εγώ, δεν είμαι εισαγγελέας- εμπίπτει σε κάποιο ποινικό αδίκημα, αυτό πρέπει να προχωρήσει «χθες». Άλλες περιπτώσεις είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, άλλες περιπτώσεις είναι κατ΄ έγκληση- εκεί είναι μια άλλη συζήτηση.

Αλλά ας συνέλθουμε λίγο. Κανένας δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας, στην Παλαιστίνη, οπουδήποτε στον κόσμο. Και όχι μόνο εκεί, γιατί αυτή η ευαισθησία και αυτές τις σημαίες κάποιων, δεν τις έχω δει -τις αντίστοιχες σημαίες- με τη σημαία της Ουκρανίας. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα περί υποκρισίας. Ο καθένας κρίνεται. Ας συνέλθουμε λίγο. Δεν μπορεί να διώκουμε ανθρώπους επειδή μπορεί να είναι από μια χώρα ή επειδή μπορεί να έχουν ένα οποιοδήποτε θρήσκευμα.

