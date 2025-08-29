Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες

Μια καταγγελία για αντισημιτικό επεισόδιο στη Νάξο βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων, μετά την απόφαση μιας παρέας Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο να μιλήσει για την εμπειρία της. Η παρέα, που αποτελείτο από τρεις οικογένειες, ισχυρίζεται ότι εκδιώχθηκε από ελληνική ταβέρνα με τον ιδιοκτήτη να τους αποκαλεί «δολοφόνους μωρών», ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι έμειναν έκπληκτοι από τις αντιδράσεις τόσο του προσωπικού όσο και άλλων πελατών.

Η εκδοχή των τουριστών

Σύμφωνα με την αφήγηση της Jude Lobb, 48 ετών, και της Nicola Gee, 50 ετών, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά της παρέας πήγε στην τουαλέτα του εστιατορίου "Αξιώτισσα" και εντόπισε αφίσες και αυτοκόλλητα που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Μποϊκοτάρετε το απαρτχάιντ του Ισραήλ». Όταν κάποιος απ’ την παρέα προσπάθησε να αφαιρέσει την αφίσα, μια σερβιτόρα παρενέβη, με αποτέλεσμα να εμπλακεί και ο ιδιοκτήτης.

Όπως περιγράφουν οι τουρίστες στην εφημερίδα The Daily Mail, ο ιδιοκτήτης τους πλησίασε και τους ζήτησε να αποχωρήσουν φωνάζοντάς τους «Είναι Σιωνιστές! Φύγετε από το εστιατόριό μου!». Η κυρία Lobb πρόσθεσε ότι, κατά την αποχώρησή τους, οι άλλοι πελάτες τους αποδοκίμαζαν και τους χειροκροτούσαν ειρωνικά. «Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος», δήλωσε η κυρία Gee. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με τους τουρίστες, ο ιδιοκτήτης τους ακολούθησε στο πάρκινγκ φωνάζοντας ότι «σκοτώνουν μωρά». Η έξοδος του πάρκινγκ κλειδώθηκε μέχρι να πληρώσουν τον λογαριασμό τους.

Οι γυναίκες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την άγνοια των ανθρώπων σχετικά με τον αντισημιτισμό, αλλά και για την επίδραση που είχε το περιστατικό στις ανήλικες κόρες τους.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη

Σε επικοινωνία με την Daily Mail, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Γιάννης Βασίλας, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι κάποιος από την παρέα προσπάθησε να σκίσει μια αφίσα και ότι μια σερβιτόρα παρενέβη, αλλά υποστήριξε ότι η γυναίκα που ηγήθηκε της παρέας αντέδρασε έντονα στην πολιτική του θέση. «Άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές εναντίον των Εβραίων και ότι το φαγητό είναι απαίσιο», δήλωσε.

Ο κ. Βασίλας παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τους τουρίστες «σιωνιστές υποστηρικτές των εγκλημάτων πολέμου», τονίζοντας ωστόσο ότι υποστηρίζει τους χιλιάδες Ισραηλινούς και Εβραίους παγκοσμίως που αντιτίθενται στις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ. Δήλωσε επίσης ότι οι δημόσιες πολιτικές του δηλώσεις είναι δικαίωμά του και ότι οι πελάτες που χειροκρότησαν την αποχώρηση των τουριστών το έκαναν λόγω της επιθετικής και αγενούς συμπεριφοράς τους, όπως είπε.

*Με πληροφορίες από Daily Mail