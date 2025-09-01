Έρχεται νέος νόμος για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

Ο στόχος του νομοσχεδίου - Για τάξη στο τοπίο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης

Έρχεται νέος νόμος για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών
Με τη θέσπιση μιας νέας, ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης, η κυβέρνηση βάζει τέλος σε μια χρόνια νομική εκκρεμότητα στον χώρο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε κατά τη σημερινή (1/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να «καθαρίσει» το τοπίο, όπως έγινε και με τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Μέσω του νομοσχεδίου, επιτυγχάνεται η θέσπιση σαφών κανόνων. Ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και τη μετέπειτα λειτουργία των σταθμών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Επίσης, θα υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα, καθώς η διαδικασία αδειοδότησης βασίζεται σε σύγχρονα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

Παράλληλα, τονίζεται η κατάργηση του παλαιού μοντέλου. Ακυρώνεται το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας του νόμου 4339/2015, το οποίο έδινε τη δυνατότητα αδειοδότησης μόνο σε λίγους.

Εν συνεχεία, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ποιότητας, εφόσον δίνεται η δυνατότητα στους περιφερειακούς σταθμούς να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Τέλος, θα παρέχεται προστασία της αγοράς και των εργαζομένων, καθώς δημιουργούνται και διασφαλίζονται θέσεις εργασίας, ενώ προστατεύονται οι νόμιμοι και εύρωστοι σταθμοί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να ρυθμίσει ένα πεδίο που παρέμενε αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των υγιών επιχειρήσεων που σέβονται τους εργαζομένους τους και προσφέρουν ποιοτικό περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε:

«Με τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δίνουμε τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα ετών.

Μέσω του νομοσχεδίου που προωθούμε επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Βάζουμε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως κάναμε για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων.
  • Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, για να μπορούν να λάβουν άδεια, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια.
  • Θεσπίζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης.
  • Καταργούμε τις προβλέψεις του ν.4339/2015 και ακυρώνουμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο μόνο λίγοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια.
  • Δημιουργούμε το πλαίσιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD).
  • Δημιουργούμε και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας.
  • Προστατεύουμε τους νόμιμους και εύρωστους τηλεοπτικούς σταθμούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισηγηθώ μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το όποιο ήταν αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό».

